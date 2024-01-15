 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
iPhone Ekran Mesafesi Özelliği Nedir ve Nasıl Açılır? - Son Dakika
Üye Girişi

iPhone Ekran Mesafesi Özelliği Nedir ve Nasıl Açılır?

Gün içerisinde birçok ekrana maruz kalıyoruz. Artık her gün otobüse bindiğimiz duraklarda bile bir ekran yer alıyor. Gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız akıllı telefonlar ise bu tehlikenin en büyüğünü yaratıyorlar. Peki bu tehlikeyi en aza indirmek için alınacak tedbirler neler? iPhone kullanıcıları için ekran mesafesi özelliği tam da aradığınız panzehir. İşte 'iPhone ekran mesafesi özelliği nedir ve nasıl açılır?' sorusunun cevabı… iOS 17 ve iPadOS 17 ile birlikte gelen 'ekran mesafesi' oldukça faydalı bir özellik. Göz doktorları tarafından da sıkça bildirildiği üzere herhangi bir ekrana yakından bakmak oldukça zararlı. Bu sebeple ekranlar ile gözlerimiz arasındaki mesafeyi oldukça iyi ayarlamamız gerekiyor. Ancak durum akıllı telefonlar olduğunda bu mesafeyi yaratmak oldukça sıkıntılı. Zira elimizde duran telefonlar ile ekran mesafesini ayarlamak toplu taşımada, yürürken veya uzanıp bir şeyler izlerken oldukça zor. Bu sebeple Apple siz uğraşmadan gözleriniz ile ekran arasındaki mesafeyi ayarlayabilen bir özellik geliştirdi. Ekran Mesafesi özelliği, TrueDepth kamerayı kullanarak iPhone'unuzu uzun süre 12 santimetreden daha yakın tuttuğunuzu algılar ve telefonu uzaklaştırmanızı önerir. Böylece özellikle küçük çocukların miyop riskini azaltabilecek sağlıklı izleme alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olabilir ve her yaştan insana dijital göz yorgunluğunu azaltma fırsatı sunabilir. Peki iPhone ekran mesafesi özelliği nasıl açılır? İlk olarak cihazınızın TrueDepth kamerasının sorunsuz çalıştığından emin olun. Kamerayla alakalı bir sorun yaşamıyorsanız 'Ayarlar' uygulamasını açın. 'Ekran Süresi' sekmesine dokunun. Açılan ekrandan Ekran Mesafesi'ne dokunun ve ardından 'Ekran Mesafesi' özelliğini açın. Peki siz iPhone Ekran Mesafesi özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

iPhone Ekran Mesafesi Özelliği Nedir ve Nasıl Açılır?
15.01.2024 - 12:29,  Güncelleme: 12:32
Abone Ol

Gün içerisinde birçok ekrana maruz kalıyoruz. Artık her gün otobüse bindiğimiz duraklarda bile bir ekran yer alıyor. Gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız akıllı telefonlar ise bu tehlikenin en büyüğünü yaratıyorlar. Peki bu tehlikeyi en aza indirmek için alınacak tedbirler neler? iPhone kullanıcıları için ekran mesafesi özelliği tam da aradığınız panzehir. İşte "iPhone ekran mesafesi özelliği nedir ve nasıl açılır?" sorusunun cevabı…

iPhone ekran mesafesi özelliği nasıl açılır? Adım adım rehberimiz!

iOS 17 ve iPadOS 17 ile birlikte gelen "ekran mesafesi" oldukça faydalı bir özellik. Göz doktorları tarafından da sıkça bildirildiği üzere herhangi bir ekrana yakından bakmak oldukça zararlı. Bu sebeple ekranlar ile gözlerimiz arasındaki mesafeyi oldukça iyi ayarlamamız gerekiyor. Ancak durum akıllı telefonlar olduğunda bu mesafeyi yaratmak oldukça sıkıntılı.

iPhone Ekran Mesafesi Özelliği Nedir ve Nasıl Açılır?

Zira elimizde duran telefonlar ile ekran mesafesini ayarlamak toplu taşımada, yürürken veya uzanıp bir şeyler izlerken oldukça zor. Bu sebeple Apple siz uğraşmadan gözleriniz ile ekran arasındaki mesafeyi ayarlayabilen bir özellik geliştirdi. Ekran Mesafesi özelliği, TrueDepth kamerayı kullanarak iPhone'unuzu uzun süre 12 santimetreden daha yakın tuttuğunuzu algılar ve telefonu uzaklaştırmanızı önerir.

ChatGPT kullanırken bir daha düşünün! Dava açıldı

Böylece özellikle küçük çocukların miyop riskini azaltabilecek sağlıklı izleme alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olabilir ve her yaştan insana dijital göz yorgunluğunu azaltma fırsatı sunabilir. Peki iPhone ekran mesafesi özelliği nasıl açılır?

İlk olarak cihazınızın TrueDepth kamerasının sorunsuz çalıştığından emin olun.

Kamerayla alakalı bir sorun yaşamıyorsanız "Ayarlar" uygulamasını açın.

"Ekran Süresi" sekmesine dokunun.

Açılan ekrandan Ekran Mesafesi'ne dokunun ve ardından "Ekran Mesafesi" özelliğini açın.

Peki siz iPhone Ekran Mesafesi özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

YouTube, Iphone, Apple, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone Ekran Mesafesi Özelliği Nedir ve Nasıl Açılır? - Son Dakika


13:50
Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
13:50 Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:09:10. #1.13#
SON DAKİKA: iPhone Ekran Mesafesi Özelliği Nedir ve Nasıl Açılır? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement