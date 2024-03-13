Apple Haritalar uygulaması yıllar içinde sık sık güncellemelerle iyileştirildi. İlk çıktığında sıkça eleştirilse de günümüzde bazı iPhone kullanıcıları, onu Google Haritalar'a tercih ediyor. iPhone'larda varsayılan harita uygulaması olan Apple Haritalar, artık varsayılan olmayabilir.
iPhone kullanıcıları, varsayılan harita uygulamasını Google Haritalar olarak değiştirebilecek
Şu ana kadar Apple Haritalar'a bir türlü alışamayan iPhone kullanıcıları için, iOS'un varsayılan Apple Haritalar uygulamasını alternatif bir uygulama ile değiştirmenin bir yolu yoktu. Ta ki şimdiye kadar.
Apple nihayet bazı iOS kullanıcılarının varsayılan harita uygulamasını Apple Haritalar'dan Google Haritalar veya Waze gibi tercih ettikleri başka bir uygulamayla değiştirebilecekleri bir seçenek sunacak.
Geçen hafta Apple'ın, şirketin AB'nin yeni Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) uyum sağlama hazırlıklarına son hız devam ediyor ve gerçekten de tekel olma çabasını bırakacak gibi görünüyor.
Apple, kullanıcılar için Ayarlar'da yeni bir varsayılan ayarı getirmeyi planlıyor. Bunun da Mart 2025'e kadar hayata geçirilmesi için çalışılıyor.
Google Haritalar, çok beklenen özelliğe kavuşuyor!
Apple'ın bu özelliği tüm kullanıcılara sunup sunmayacağı belirsiz. Ancak, yeni yasaların bunu gerektirmesi nedeniyle AB kullanıcılarına kesin olarak sunulacak.
Bu oldukça önemli gelişme, Apple'ın DMA kapsamında sunduğu belgeler arasında yer alıyor ve nasıl olduysa şu ana kadar fark edilmemişti. Görünüşe göre varsayılan olarak Google Haritalar seçebilme seçeneği, iOS 18 ile birlikte gelecek.
iOS 17.4 bu ayın başında piyasaya sürüldü, bu nedenle AB kullanıcılarının gelecek yıl iOS 18.4 ile varsayılan harita uygulamasını değiştirebilmesi bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone Kullanıcıları Artık Varsayılan Harita Uygulamasını Değiştirebilecek - Son Dakika
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