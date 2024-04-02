Apple, son dönemlerde merakla beklenen iPhone SE 4 ile çok konuşuluyor. Normal iPhone serisine kıyasla daha uygun fiyatlı olacak bu model ile ilgili şimdiye kadar pek çok sızıntı yaşandı. Son olaraksa iPhone SE 4 kılıfı ortaya çıktı.
iPhone SE 4 ile Face ID'ye merhaba
Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Majin Bu, iPhone SE 4 modeline ait olduğu görülen bir kılıfın fotoğrafını paylaştı. Buna baktığımızda telefonun arka kasasında bir tane kamera yer alacağını görüyoruz. Bununla birlikte ön tarafında bir çentik olacağı, bu çentikte ön kamera ve Face ID yer alacağı bilgisi mevcut. Buna göre iPhone SE 3'te yer alan Ana Ekran düğmesinin yeni modelde bulunmayacağı anlaşılıyor.
iPhone SE 4 özellikleri (Beklenen)
Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre iPhone SE 4 modeli, 6.1 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. Bu ekran, 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Apple A17 veya A18 işlemcisinden güç alacak model, 48 Megapiksel ana kameraya yer verecek. Öte yandan 3.279 mAh'lik bataryadan güç çekecekken, USB-C yuvasına yer verecek.
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Beklenen iPhone SE 4 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
60 Hz yenileme hızıİşlemci: Apple A17 veya A18Ana Kamera: 48 MegapikselBatarya Kapasitesi: 3.279 mAh5G Bağlantı: VarUSB Yuvası: USB-CFace ID: Var Apple'ın uygun fiyatlı yeni iPhone modelini önümüzdeki sene tanıtması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone SE 4'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › iPhone SE 4'ün Kılıfı Ortaya Çıktı: Face ID'li Yeni Model - Son Dakika Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti. Statcounter'ın son verilerine göre, Windows 11'in pazar payı Mart ayında düşüş gösterdi. Microsoft'un yapay zeka hamlelerine rağmen Windows 11'e kullanıcı çekmekte başarısız olduğu ortaya çıktı. En çok kullanılan Windows sürümü ise hala Windows 10. WordPress'in 6.5 sürümü, düzenleme deneyimini geliştirmeyi amaçlayan birçok yeni özelliği beraberinde getirecek. Yeni sürümde, kullanıcıların Google Fonts kütüphanesini taraması ve siteye entegre etmesi mümkün olacak. Ayrıca Özel Alanlar genişletilecek ve daha dinamik bir deneyim sağlamak için yeni API'lar sunulacak. WordPress ayrıca site senkronizasyonu, yedekleme ve revizyon takibi gibi konularda da iyileştirmeler yapacak. OnePlus Nord CE4, orta segment bir telefon olarak tanıtıldı. Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, Full HD+ AMOLED ekran, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama, Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan telefon, 100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı ise 299 dolardan başlıyor. vivo, ürün kataloğunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 3C sertifikası alan yeni orta segment telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz isimleri belli olmayan bu modeller, 44W hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde. Samsung, gelişen teknolojiye uyum sağlamak amacıyla 3D DRAM gibi yenilikçi çözümlere yöneliyor. Şirket, Dikey Kanal Transistörler ve Yığılmış DRAM gibi teknolojilerle liderlik etmeyi hedefliyor. Bu adımlar, bellek kapasitesini artırmayı ve elektronik cihazların daha güçlü hale gelmesini sağlayabilir. Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı gönderide Walt Disney ile dalga geçerek, Disney'de yeni Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Yöneticisi olduğunu duyurdu. Musk'ın 1 Nisan'da yaptığı bu şaka büyük ilgi gördü. Musk, daha önce de Disney ve Netflix gibi şirketlerin politikalarını eleştirmişti. Nisan 2023'te piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören Dead Island 2, Epic Games Store'dan sonra yakında Steam kataloğuna da eklenecek. Oyunun Steam sayfası oluşturuldu ancak henüz satışa sunulmadı. Epic Games Store'da 750 TL olan oyunun Steam fiyatı belirsiz. Steam'in dolar kullanması nedeniyle Türk lirası fiyatının daha yüksek olabileceği düşünülüyor. Oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı. Donald Trump tarafından kurulan Truth Social, 2023 yılının ilk 9 ayında sadece 3.4 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Platformun giderlerinin ise bundan daha fazla olabileceği düşünülüyor. Truth Social'ın canlı video yayınlama gibi talep edilen özellikleri sunmaya başlaması beklenirken, şu an için işler pek de iyi gitmiyor. Sitenin Amerika'da düzenlenecek genel seçimlerden sonra daha küçük bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği iddia ediliyor ve Trump'ın başkan seçilememesi halinde tamamen kapatılabileceği öne sürülüyor. Apple'ın üç ana model gerideki modeli iPhone 12, tasarımı, performansı ve kamerasıyla öne çıkan bir telefon olmaya devam ediyor. Ancak, yüksek fiyatı ve bazı kullanıcıların batarya ömrü konusundaki şikayetleri göz önünde bulundurulmalı. Alternatifler arasında daha uygun fiyatlı Android tabanlı telefonlar da bulunuyor. Sonuç olarak, iPhone 12 alınması kullanıcının ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlıdır.
ÖzellikDeğerEkran: 6.1 inç – OLED
60 Hz yenileme hızıİşlemci: Apple A17 veya A18Ana Kamera: 48 MegapikselBatarya Kapasitesi: 3.279 mAh5G Bağlantı: VarUSB Yuvası: USB-CFace ID: Var
Apple'ın uygun fiyatlı yeni iPhone modelini önümüzdeki sene tanıtması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone SE 4'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone SE 4'ün Kılıfı Ortaya Çıktı: Face ID'li Yeni Model - Son Dakika
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti.
Statcounter'ın son verilerine göre, Windows 11'in pazar payı Mart ayında düşüş gösterdi. Microsoft'un yapay zeka hamlelerine rağmen Windows 11'e kullanıcı çekmekte başarısız olduğu ortaya çıktı. En çok kullanılan Windows sürümü ise hala Windows 10.
WordPress'in 6.5 sürümü, düzenleme deneyimini geliştirmeyi amaçlayan birçok yeni özelliği beraberinde getirecek. Yeni sürümde, kullanıcıların Google Fonts kütüphanesini taraması ve siteye entegre etmesi mümkün olacak. Ayrıca Özel Alanlar genişletilecek ve daha dinamik bir deneyim sağlamak için yeni API'lar sunulacak. WordPress ayrıca site senkronizasyonu, yedekleme ve revizyon takibi gibi konularda da iyileştirmeler yapacak.
OnePlus Nord CE4, orta segment bir telefon olarak tanıtıldı. Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, Full HD+ AMOLED ekran, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama, Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan telefon, 100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı ise 299 dolardan başlıyor.
vivo, ürün kataloğunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 3C sertifikası alan yeni orta segment telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz isimleri belli olmayan bu modeller, 44W hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde.
Samsung, gelişen teknolojiye uyum sağlamak amacıyla 3D DRAM gibi yenilikçi çözümlere yöneliyor. Şirket, Dikey Kanal Transistörler ve Yığılmış DRAM gibi teknolojilerle liderlik etmeyi hedefliyor. Bu adımlar, bellek kapasitesini artırmayı ve elektronik cihazların daha güçlü hale gelmesini sağlayabilir.
Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı gönderide Walt Disney ile dalga geçerek, Disney'de yeni Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Yöneticisi olduğunu duyurdu. Musk'ın 1 Nisan'da yaptığı bu şaka büyük ilgi gördü. Musk, daha önce de Disney ve Netflix gibi şirketlerin politikalarını eleştirmişti.
Nisan 2023'te piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören Dead Island 2, Epic Games Store'dan sonra yakında Steam kataloğuna da eklenecek. Oyunun Steam sayfası oluşturuldu ancak henüz satışa sunulmadı. Epic Games Store'da 750 TL olan oyunun Steam fiyatı belirsiz. Steam'in dolar kullanması nedeniyle Türk lirası fiyatının daha yüksek olabileceği düşünülüyor. Oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.
Donald Trump tarafından kurulan Truth Social, 2023 yılının ilk 9 ayında sadece 3.4 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Platformun giderlerinin ise bundan daha fazla olabileceği düşünülüyor. Truth Social'ın canlı video yayınlama gibi talep edilen özellikleri sunmaya başlaması beklenirken, şu an için işler pek de iyi gitmiyor. Sitenin Amerika'da düzenlenecek genel seçimlerden sonra daha küçük bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği iddia ediliyor ve Trump'ın başkan seçilememesi halinde tamamen kapatılabileceği öne sürülüyor.
Apple'ın üç ana model gerideki modeli iPhone 12, tasarımı, performansı ve kamerasıyla öne çıkan bir telefon olmaya devam ediyor. Ancak, yüksek fiyatı ve bazı kullanıcıların batarya ömrü konusundaki şikayetleri göz önünde bulundurulmalı. Alternatifler arasında daha uygun fiyatlı Android tabanlı telefonlar da bulunuyor. Sonuç olarak, iPhone 12 alınması kullanıcının ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlıdır.
Sizin düşünceleriniz neler ?