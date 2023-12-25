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iQOO Neo 9 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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iQOO Neo 9 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

iQOO Neo 9 Pro, 27 Aralık'ta tanıtılacak ve 144 Hz yenileme hızı sunan OLED panel, 120W hızlı şarj destekli 5.160 mAh batarya, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

iQOO Neo 9 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı
25.12.2023 - 14:27,  Güncelleme: 14:32
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Uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen iQOO Neo 9 serisi için geri sayım başladı. Daha önce teknik özellikleri tasarımı ve tanıtım tarihi sızdırılan seri için bilinmeyen çok az detay kaldı. Son olarak serinin Pro modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Peki iQOO Neo 9 Pro kullanıcılara neler sunacak? İşte ayrıntılar!

iQOO Neo 9 Pro özellikleri

Vivo, geçtiğimiz saatlerde 27 Aralık'ta tanıtılacak iQOO Neo 9 Pro'nun kamera özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX920 ana ve 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açılı bir lens karşımıza çıkacak. Öte yandan ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olduğunu belirtelim.

Bununla birlikte iQOO Neo 9 Pro, 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED panelle gelecek. Dahası, 1,5K çözünürlük sunan 6,78 inçlik Visionox OLED bir panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Gelişmiş görüntüleme ve oyun deneyimi için iQOO Q1 çipine de ev sahipliği yapan cihazda 120W hızlarında şarj olabilen 5.160 mAh batarya yer alacak.

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Cihazda  MediaTek Dimensity 9300 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefonda 12 GB/ 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/ 512 GB UFS depolama opsiyonları kullanılacak. Tabii böylelikle 24 GB RAM sızıntıları da geçerliliğini yitirmiş oldu. Son olarak cihazın Android 14 çalıştıracağını belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete
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Aralık, Vivo, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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