iQOO Z9 Turbo, 144Hz ekran ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ile geliyor

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Akıllı telefon dünyasındaki payını arttırmak isteyen iQOO, yeni amiral gemisi için son dokunuşları yapıyor. Ishan Agarwal isimli kaynak, önümüzdeki günlerde sahne alacak modelin özelliklerini ortaya çıkaran bir rapor paylaştı.

iQOO Z9 Turbo, 144Hz yenileme hızı olan 1.5K ekrana sahip olacak

Bugüne dek iQOO Z9 Turbo ile ilgili daha önce bazı detaylar paylaştık. Serinin 24 Nisan'da tanıtılacağını biliyoruz. Önemli kaynaklar cihazın özelliklerini de gözler önüne seriyor. Özelliklere bakılırsa model, Xiaomi'nin Redmi Turbo 3'ü ile yarışacak.

Şirketin onayladığı özelliklere bakılırsa iQOO Z9 Turbo modelinin işlemci koltuğunda Snapdragon 8s Gen 3 yer alacak. Paylaşılan verilere göre işlemci, bir önceki amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon Gen 2 ile aynı performansa sahip.

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Onaylanan diğer özellik ise ekran tarafında. iQOO modelinin ön panelinde 144Hz yenileme hızına sahip 1.5K ekran yer aldığını görüyoruz. Bugün ortaya çıkan rapora bakarsak bu ekran 6,78 inç boyutunda olacak.

Raporda LPDDR5X belleğe ve UFS 4.0 ROM'a sahip olacağı yer alıyor. Cihaz, 6000 mAh bataryadan güç alacak ve 80W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ön panelde 16 Megapiksel özçekim kamerası yer alacak. Arka tarafa baktığımızda ise 50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel sensörün eşlik edeceğini görüyoruz.

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