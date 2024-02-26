Farklı girişimleriyle bildiğimiz İspanya, gelen son bilgilere göre günümüzün modasına uyarak yapay zeka bazlı büyük dil modeli tasarlamaya başladı. Ülkenin Başbakanı Pedro Sanchez, bu yıl Barselona'da düzenlenecek olan Mobile World Congress (MWC) etkinliğinin arifesinde yaptığı açıklamada, projenin İspanyolca'nın yanı sıra birçok yerel dili de içinde barındıracağını söyledi.
Ayrıca modelin tamamen transparan ve açık kaynak olacağını belirten Sanchez, bu girişimin ülkenin teknolojik gelişimi için önemli bir mihenk taşı olacağını da sözlerine ekledi. İşte tüm detaylar…
İspanya yapay zeka trendini yakalıyor
Büyük dil modellerinin birçoğunun İngilizce diline ağırlık vermesi, başka dilleri konuşan insanlar için sorun yaratıyor. İspanya'nın yaptığı bu girişimin, İspanyolca konuşan kültürler için önemli bir umut olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca bu yoldan gidecek diğer ülkelerin de, kendi ana dillerini konuşan yapay zeka modelleri için çalışmalara başlaması bekleniyor. Yapay zeka teknolojilerinin önemine dikkat çeken Sanchez, bu teknolojilerin önümüzdeki dönemde insan hakları ve kamu hizmetleri için daha da kritik bir rol oynayacağını belirtti.
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Bu proje için Barselona Süper Bilgisayar Merkezi, İspanyol Süper Bilgisayar Ağı ve İspanyol Dil Akademisi ile kapsamlı bir iş birliğine gidecek olan İspanya hükümeti, özellikle Güney Amerika'da İspanyolca konuşan toplulukları da bu projeye dahil etmek istiyor.
Ayrıca Barselona'nın teknolojik girişimlere olan yatkınlığını da öven Sanchez, İspanya'nın dijital devrimi yakalayacağından emin olduğunu söyledi. Günün sonunda tüm bu gelişmelerin, toplumların yararına olmasını temenni ediyoruz.
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Son Dakika › Teknoloji › İspanya, yapay zeka bazlı büyük dil modeli tasarlamaya başlıyor - Son Dakika
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