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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan Gelen SMS Dolandırıcılığı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan Gelen SMS Dolandırıcılığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan gelmiş gibi gözüken bir SMS, milyonlarca kişiye ulaşarak kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalışıyor. SMS, e-Devlet'i de işin içine dahil ederek kullanıcıların bir linke tıklamasını istiyor. İBB tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bu mesaja itibar etmemesi ve herhangi bir işlem yapmaması gerektiği belirtiliyor. Dolandırıcılar tarafından kullanılan bu yöntemle kişisel bilgilerin çalınabileceği uyarısı yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı\'ndan Gelen SMS Dolandırıcılığı
03.01.2024 - 12:29,
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Dolandırıcılar farklı yöntemler denemekten vazgeçmiyor. Bu sefer de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan gelmiş gibi gözüken bir mesaj kullanıcıları tedirgin etti. e-Devlet'i de işin içine dahil eden bu SMS, milyonlarca kişiye ulaşmasının ardından İBB tarafından da açıklama geldi. Peki bahsi geçen mesaj ne? İşte detaylar..

e-Devlet SMS'i milyonlarca kullanıcıya ulaştı

2 Ocak Salı saat 19 sularında kullanıcılara ulaşan mesaj, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan gelmiş gibi gözüküyor ve kullanıcıların bir linke tıklamasını istiyor. Bu linke tıklamalarını sağlamak içinse: "e-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklinde bir mesaj yazarak kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

??ÖNEMLİ DUYURU

Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz. pic.twitter.com/9DLK9gEE4w

— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) January 2, 2024

Bahsi geçen mesaj hakkında İBB'nin X paylaşımı

Milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu e-Devlet görünümlü SMS ardından İBB, X hesabından: "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz." açıklamalarını yaptı.

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Birçok kullanıcının İBB'ye şikayeti üzerine gelen bu açıklama, kullanıcıların bahsi geçen SMS'e kesinlikle tıklamaması gerektiğinin göstergesi. Kullanıcıların mesajdaki linke tıkladığında e-Devlet'in resmi giriş sayfası benzeri bir sayfaya yönlendirildiği konuşuluyor.

Böyle bir olayın yaşanmasının gözüktüğü gibi basit bir hadise olmadığını ve çok ciddi bir veri sızıntısının söz konusu olduğunu Hakkı Alkan da X hesabındaki gönderide belirtti.

ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, konuyla ilgili X paylaşımında şunları söyledi:

Siber Güvenlik Okur Yazarlığı için vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi adına seferberlik başlatmalıyız. Takipçilerim için bu konular çerez gibi gelebilir ancak bu beceriye sahip olanların toplumda %10'u geçeceğini sanmıyorum. Etrafımızı bilgilendirmeliyiz.

— Hakkı Alkan (@hakki_alkan) January 2, 2024

Kaç kişinin verisiniz sızdırıldığı henüz belli değil. Ancak bu yöntem ile beraber linke tıklayıp kimlik numaranızı ve şifrenizi girdiğinizde bu bilgilerinizin otomatik olarak dolandırıcılığı yapan kişilere gittiğini söylemek güç değil. Bu gibi giriş sayfası benzeri yöntemler dolandırıcılıkta uzun zamandır kullanılıyor ancak milyonlarca kişiye atılan bir SMS'in söz konusu olması durumu farklı kılıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bahsi geçen e-Devlet konulu SMS size de geldi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan Gelen SMS Dolandırıcılığı - Son Dakika
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