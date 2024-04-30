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Android her geçen gün yeni özellikler ile birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Bu hususta sık sık güncellemeler yapan Google, bu kez de kilit ekranları konusundaki sorunlara odaklandı. Marka iPhone modellerine benzer bir kilit ekranı üzerinde çalışmalar yapıyor. İşte yeni Android kilit ekranı ve detayları…

iPhone'a benzer olacak: İşte yeni Android kilit ekranı güncellemesi!

Aslında Android 14 ile birlikte kilit ekranlarında güncellemeler yapıldı. Yeni güncellemeler ile birlikte kullanıcılara saat stilini ve altında bulunan iki widget'ı değiştirme hakkı tanındı. Ancak bu kullanıcı bazında tam olarak yeterli olmadı. Bu sebeple kilit ekranı konusunda birçok geri bildirim Google tarafına yapıldı. Tabi bir de iOS tarafında kullanıcıların çok daha fazla özelleştirme yapabileceği bir kilit ekranının sunuluyor olması var.

Aslında konunun en temeline bakıldığında bir dönem kullanıcılar "kilit ekranı" konularını çok da önemsemiyordu. Zira kilit ekranında bildirimlerin ve saatin yer alıyor olması yeterliydi. Ancak iOS her yeni güncellemede bu ekranı biraz daha özelleştirilebilir hale getirdi ve böylece kullanım alışkanlıklarında da değişiklikler oldu.

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Android Authority tarafından hazırlanan raporlara göre Google, Android 15 ile birlikte kilit ekranlarına dev bir güncelleme yapacak. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar iPhone modellerindeki gibi daha fazla widget, saat stili, yeni bildirim ayarları gibi birçok seçeneğe sahip olacak. Bununla birlikte yapılacak olan değişiklerin büyük oranda iPhone modellerinden ilham alınması bekleniyor.

Tabi birde bunlara ek olarak Google'ın üçüncü taraf widget uygulamalarına izin vermesinin beklendiğini de bildirelim. Bu konudaki adımlar ne kadar verimli ve güvenli olur sorusuna şimdilik yanıt vermek zor. Ancak markanın kilit ekranları üzerinde büyük oranda yoğunlaştığını belirtelim.

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