Teknoloji

İTÜ ARI Teknokent 2030 Hedeflerini Açıkladı

İTÜ ARI Teknokent 2030 Hedeflerini Açıkladı
11.08.2025 11:17
İTÜ ARI Teknokent, 2030'da en iyi teknopark olmayı hedefliyor. 2025'te 15.7 milyon dolar yatırım aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, 2030'a kadar dünyada etki bırakan en iyi teknopark olmayı hedeflediklerini belirterek, "2025 yılında şu ana kadar 29 girişimimiz 15 milyon 700 bin dolar civarında yatırım aldı. Yılın sadece ilk yarısında bu seviyede yatırım alabilmek bir kuluçka merkezi için çok önemli bir rakam." dedi.

Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent'in faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTÜ ARI Teknokent'in 2002 yılında kurulan ilk teknokentlerden biri olduğunu anımsatarak, şimdi teknokent sayısının 110'a çıktığını, dünyanın en etkili 5 teknokentinden biri olarak konumlandıklarını aktardı.

İTÜ ARI Teknokent'in girişimcilik ekosistemi açısından bir rol model olduğunun altını çizen Dikbaş, "Biz Teknopark kurulduktan hemen sonra Genç Girişimci Geliştirme Programı yapmıştık. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora tezleri hatta bitirme projesi tezlerinden oluşan ticarileşebilecek tezlerin tez hocalarıyla öğretim üyeleri ile başvurularını sağladık. Çok ciddi eğitim programları yaptık. Ticarileşme süreçlerine yönelik olarak firmalaşma noktalarında öğretim üyelerimizi eğittik ve buradan da çok ciddi firmalar çıkmıştı." şeklinde konuştu.

"Üniversite kuluçka merkezleri arasında en iyi kuluçka merkezi seçildik"

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin 2011 yılında hayata geçtiğini dile getiren Dikbaş, 2023 yılında 1895 kuluçka merkezi arasında en iyi kuluçka merkezi seçildiklerine vurgu yaptı.

Dikbaş, birinci olduktan sonra çok ciddi bir seri atlayıp globalde ses getiren programlar yapıp rol model haline geldiklerini anlatarak, "Biz bugüne kadar büyüyerek geldik. Her yıl 4 bin ile 6 bin arasında bir girişim başvurusu yapıyoruz." dedi.

Girişim başvurularından yaklaşık 600'ünü desteklediklerini bildiren Dikbaş, "Onlara bir yıl boyunca mentörlük veriyoruz ve onların içinden 200 tanesi Big Bang Startup Challenge etkinliği için ayrı bir eğitime tabi tutuluyor. En başarılı olanlar yatırımcıyla buluşma ve buna bağlı olarak sahne alma şansına kavuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Dikbaş, Big Bang etkinliğinde 50 girişimin sahneye çıktığını belirterek, sahneye çıkma imkanı olamayan girişimcilerin de etkinlikte yer alarak yatırımcılarla buluşma imkanına sahip olduklarının altını çizdi.

"Girişimlerimizin firmalaşma oranı yüzde 60"

Prof. Dr. Attila Dikbaş, bugüne kadar 5 binin üzerinde girişimi belli bir noktaya getirerek firmalaşmalarına destek olduklarını vurgulayarak, "Genel olarak tüm dünyada firmalaşma oranı yüzde 10-15 civarındadır. Bizde bu oran yüzde 55-60 arasında. Yıllara göre değişiyor ama bu çok ciddi bir rakam. Bir girişimin kuluçka merkezine girdikten sonra başarılı bir şekilde firma olabilmesi, sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, yatırım alabilmesi ve yatırımdan ziyade iş alabilmesi yani fatura kesebilmesi noktası ve onun da sağlıklı bir şekilde devam edebilmesinden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

"2025'in ilk yarısında 15 milyon 700 bin dolar yatırım aldık"

Dikbaş, İTÜ Çekirdek girişimlerinin şu ana kadar 750 yatırım turuna katıldığına işaret ederek, "Girişimcilerin toplam almış oldukları yatırım miktarı 325 milyon dolar oldu. 325 milyon doların 180 milyon doları ise yabancı yatırımcılardan geldi. 2025 yılında şu ana kadar 29 girişimimiz 15 milyon 700 bin dolar civarında yatırım aldı. Yılın sadece ilk yarısında bu seviyede yatırım alabilmek bir kuluçka merkezi için çok önemli bir rakam." dedi.

Son 7-8 yılda özellikle yapay zeka teknolojilerinin en çok yatırım alan ve en çok büyüyen girişimler olduğuna vurgu yapan Dikbaş, "Örneğin yoğun bakım ünitelerine yönelik olarak bir yapay zeka uygulaması yapan bir firmamız var. Şimdi Amerika'daki tüm kamu hastaneleri başta olmak üzere ciddi satışlar yaparak dünyanın en iyisi haline geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent'in geleceğe dönük hedeflerine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2030'a kadar dünyada etki bırakan en iyi teknopark olmayı hedefliyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent olarak, ilk kurulan teknokentlerden birisi olarak, bir de İstanbul Teknik Üniversitesi olarak rolümüzün ve misyonumuzun çok büyük olduğu kanaatindeyiz. Kuluçka merkezleri arasında dünyada en iyisiyiz ama teknopark olarak globaldeki teknolojiye etki bırakan bir yerde yer almak istiyoruz. En az 2 tane unicorn bekliyoruz. Onlar da unicorn olma noktasındalar bu arada."

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
