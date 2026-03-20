İYTE'den Yüksek Teknoloji İhracatı Hedefi

20.03.2026 11:42
İYTE Rektörü Baran, Teknopark İzmir'den 2028'de 1 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, bünyelerindeki Teknopark İzmir'de faaliyet gösteren firmaların toplam yüksek teknoloji ihracatının 200 milyon dolara ulaştığını belirterek, 2 yıl sonraki hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Baran, AA muhabirine İYTE'de yürütülen çalışmaları ve teknopark yatırımlarını anlattı.

Üniversitelerinin eğitim faaliyetlerinin ötesinde dev bir ekonomik değer üreticisi olduğunu vurgulayan Baran, Teknopark İzmir'deki tam zamanlı AR-GE personel sayısının 3 bin, şirket sayısının ise 365'e yükseldiğini kaydetti.

Yüksek teknoloji ihracatında yaşanan artışın Türkiye için kalkınma modeli olduğunu dile getiren Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılında toplam yüksek teknoloji ihracatımız 1,5 milyon dolarken 2022'de 20 milyon, 2023'te 45 milyon, 2024'te 137,5 milyon dolara ulaştı. 2025 yılında ise 200 milyon dolar rakamını yakaladık. Teknoparklarımızdan yaptığımız ihracatın tamamı bilgi temelli ve katma değeri yüksek ürünlerden oluşmaktadır. 2028 yılında kampüsümüzde 6 binin üzerinde tam zamanlı AR-GE personelini istihdam etmeyi ve 1 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatını hedefliyoruz."

"İYTE bir tersine beyin göçü hikayesidir"

Enstitünün akademik kadrosunun niteliğine değinen Baran, öğretim üyelerinin yüzde 100'ünün yurt dışı tecrübesine sahip olduğunu, yüzde 70'ten fazlasının ise ABD, Avrupa ve Uzak Asya'da doktora yaptığını belirtti.

Beyin göçünü tersine çevirdiklerini dile getiren Baran, şöyle devam etti:

"Dünyanın pek çok ülkesinden uluslararası öğretim üyesi üniversitemizde araştırmalar yapmaktadır. Sadece akademisyenler değil, değerlemesi 1 ile 10 milyar dolar arasında değişen şirketler de teknoparkımıza göç etmektedir. 2026 yılı itibarıyla bünyemizden 'unicorn' ünvanı alacak şirketlerin çıkmaya başlayacağını söyleyebilirim."

Baran, biyoteknoloji, yapay zeka, savunma sanayisi ve robotik gibi stratejik alanlarda projelere odaklandıklarına dikkati çekerek, teknoloji transfer ofisi aracılığıyla tescillenen 120'nin üzerindeki patent ve markanın ticarileşme sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

