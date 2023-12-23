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iyzico'nun milyonluk ofisini gezdik - Son Dakika
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iyzico'nun milyonluk ofisini gezdik

Teknoloji ofislerini geziyoruz serimizde yeni durağımız olan iyzico, ödeme hizmetleri alanında 10 yıllık bir başarı öyküsüne sahip. Şirketin milyonluk yeni ofisini gezdik.

iyzico\'nun milyonluk ofisini gezdik
23.12.2023 - 22:27,
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Teknoloji ofislerini geziyoruz serimizde yeni durağımız olan iyzico, ödeme hizmetleri alanında 10 yıllık bir başarı öyküsüne sahip. 30 kişilik bir ekipten başlayarak, bugün 280 çalışanıyla ve 110 binden fazla üye iş yerine ulaşarak etkileyici bir büyüme kaydetti. Şirketin milyonluk yeni ofisini gezdik.

iyzico'nun milyonluk ofisini gezdim! – Teknoloji ofislerini geziyoruz

İyzico'nun gelişimi, sadece işlerini genişletmekle kalmayıp aynı zamanda sektörde de öncü bir konuma gelmelerini sağlamış. Bu büyümenin temelinde, şirketin yenilikçi ve esnek yapısı yatıyor. Modern çalışma modellerine uygun iyzicoHUB ofisleri, şehir merkezindeki konumuyla çalışanlar için erişilebilir ve ilgi çekici bir inovasyon merkezi sunuyor. Bu ortam, yaratıcılığı ve iş birliğini teşvik ederek şirket kültürüne güç katıyor.

Şirketin insan kaynakları stratejisi, teknoloji ve inovasyon odaklı bir yaklaşım benimsemiş durumda. iyzico, çalışanlarının sürekli eğitim ve gelişim fırsatlarından yararlanarak geleceğe daha hazırlıklı adımlar atmasını sağlıyor. Bu, şirket içindeki yetenekleri beslemek ve onların potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmak adına önemli bir adım. Ayrıca, Z Kuşağı çalışanlarına odaklanarak çeşitlilik, kapsayıcılık ve amaç odaklılık gibi değerleri vurguluyorlar. Çalışma ortamı ve şirket kültürü, bu kuşağın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özenle düzenlenmiş durumda.

iyzico'nun dijitalleşme stratejisi, şirketin çalışan deneyimi ve yeni yetenek çekme yöntemlerinin merkezinde yer alıyor. İşe alım, eğitim ve performans yönetimi gibi süreçler, dijital platformlar üzerinden yürütülerek şirket içi iletişimi şeffaf hale getiriyor. Bu da, daha çevik ve hızlı kararlar alınabilen bir çalışma ortamı oluşturuyor. Dijital dönüşüm, iyzico'nun gelecekteki başarıları için temel bir taahhüt olarak görünüyor.

Kaynak: Shiftdelete
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