İzmir\'de endüstriyel makina ve ekipman teknolojilerinin sergilendiği IMATECH Fuarı açıldı

Teknoloji

İzmir'de endüstriyel makina ve ekipman teknolojilerinin sergilendiği IMATECH Fuarı, ikinci kez kapılarını açtı.

İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık tarafından Fuarİzmir B Hol'de 130'a yakın firmanın katılımıyla düzenlenen fuar, törenle açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Aydın, İzmir'in bir fuarlar şehri olmasının tesadüf olmadığını, coğrafi konumu ve tarihsel kökeni itibarıyla sanayi ve ticaretin merkezi olduğunu belirterek kentin fuarlarıyla dünyaya açılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Fuara konuk olan Bosna Hersek Federasyonu Ekonomi Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic de iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak, bu alanlardaki potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karece de İzmir'in teknoloji fuarları için de önemli bir adres olduğunu, IMATECH'in gelecek yıllarda daha da gelişeceğini düşündüklerini söyledi.

Sac işleme, otomasyon teknolojileri, elektrik ve elektronik ekipmanları ve yüzey işleme teknolojileri gibi alanlarda yeni teknolojilerin sergilendiği fuar, 25 Şubat'a kadar açık kalacak.