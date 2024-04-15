James Gunn İmzalı Peacemaker\'ın İkinci Sezonu Başladı

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James Gunn imzalı Peacemaker'ın ikinci sezonu için geri sayım başladı. Bilindiği üzere kadrosunda WWE'den tanıdığımız John Cena'nın yanı sıra Jennifer Holland ve Freddie Stroma gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk sezonu 2022'de yayınlandı. İlk sezonuyla olumlu geri dönüşler almayı başaran yapımın ikinci sezonu merakla bekleniyordu. Son yaşanan gelişmeler bu bekleyişin çok yakında sona ereceğini gösteriyor.

Peacemaker ikinci sezon çekimleri başladı

DC Studios eşbaşkanı James Gunn, kısa süre önce Threads hesabından yaptığı paylaşımla Peacemaker dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Paylaşımına "İkinci sezon, birinci gün" ifadesini iliştiren ünlü yapımcı yayın tarihiyle ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Peacemaker, aynı ismi taşıyan DC Comics karakterine dayanan bir Amerikan süper kahraman televizyon dizisi konumunda. Bilindiği üzere John Cena, 2021 yapımı The Suicide Squad filmindeki paralı asker Christopher Smith/ Peacemaker performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı ve bu, DC cephesinde yeni bir dizi için çalışmaların başlamasına ortam hazırladı.

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Peacemaker, The Suicide Squad filminde yaşanan olayların sonrasında geçiyor. Kısacası bir yan ürün diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere ilk sezonda John Cena'nın (Peacemaker) Project Butterfly (Kelebek Projesi) için A.R.G.U.S.'a katıldığını ve insan ırkını ele geçiren kelebek benzeri parazitik yaratıkları tespit etme ve ortadan kaldırma görevini üstlendiğini gördük. İlk sezonuyla beğenileri kazanan dizinin 2022'de Emmy adaylığı aldığını da belirtelim.

Şu an için detaylı bilgiler olmasa da ikinci sezonun 2025'te vizyona girecek Superman filmindeki olayları konu alacağı söyleniyor. Öte yandan oyuncu kadrosunun da büyük ölçüde korunacağı ifade ediliyor.

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