Japonya H3 Roketi ile Savunma Uydusunu Fırlattı

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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), savunma iletişim uydusu taşıyan H3 roketini uzaya gönderdi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre JAXA, "Kirameki-3" savunma iletişim uydusu taşıyan H3 roketinin dördüncüsünü Tanegaşima Uzay Merkezinden fırlattı.

Roket, "Kirameki-3" uydusunu yaklaşık 36 bin kilometre irtifadaki yörüngeye yerleştirecek

Hava koşullarından asgari düzeyde etkilenmesiyle tanınan X-bant tip "Kirameki-3", yüksek hız ve kapasitede haberleşme yapabiliyor.

Uydu, çatışma ya da afet durumlarında askeri araç ve birliklere, görüntülerin sorunsuz iletilmesi dahil hızlı bilgi paylaşımı sağlayabiliyor.

"Kirameki-3" uydusu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerine destek olacak.

Japonca'da "parıltı" anlamına gelen "kirameki"lerin 1 ve 2 numaralı uyduları halihazırda yörüngede hizmetini sürdürüyor.

NHK, Japonya Savunma Bakanlığı ve JAXA'nın, uydunun boyutu ve performansını açıklamadığına dikkati çekti.

Yeni halef H3

H3 roketi, 20 yıldan uzun süredir Japonya'nın uzay araştırmasında önemli rol oynayan H2A roketinin yeni halefi olarak tanınıyor.

JAXA ile Mitsubishi Heavy Industries (MHI) firmasınca geliştirilen H3 roketinin ilk fırlatılma denemesi Mart 2023'te başarısız olmuştu.

Söz konusu roket, ikinci aşama motorunun ateşlememesi nedeniyle kalkıştan sonra infilak ettirilmişti.

H3'ün 2 ve 3 numaralı roketleri ise bu yıl şubat ve temmuzda başarıyla fırlatılmıştı.

Öte yandan H2A roketi, mevcut mali yılın sona ereceği Mart 2025'te son kez fırlatılacak.