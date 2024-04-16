Japonya, NASA ile Ay\'da kullanılmak üzere özel bir uzay karavanı üretecek

Teknoloji

Japonya, NASA ile yapılan yeni anlaşma kapsamında Ay'da kullanılmak üzere özel bir uzay karavanı üretecek. Ay üzerinde yapılan çalışmaları ilerletmek adına imzalanan anlaşma, teknoloji dünyasında da büyük ses getirmiş durumda. Hem mürettebatlı hem de mürettebatsız olarak kullanılabileceği söylenen uzay aracının, karavana benzer birçok işlevinin olacağı açıklandı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Japonya, yeni uzay karavanı ile gündemde

Amerika ile Japonya arasındaki uzay iş birliklerinin geleceği için de oldukça pozitif karşılanan bu gelişmenin, bilim adamlarının Ay'ın yapısını tanımasını hızlandıracağı konuşuluyor. Ek olarak, bu uzay araçlarında Japon astronotların seyahat edeceği hakkında da bir çeşit teminat alındığı iddia ediliyor.

Basınçlı bir yapıya sahip olacağı söylenen uzay karavanının, astronotların doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri adına en hayati malzemeleri beraberinde bulunduracağı belirtiliyor. 10 bin km civarında bir menzili olacağı söylenen aracın, verimliliği artırmak adına güneş panelleriyle desteklenen özel bir hidrojen yakıt kullanacağı da ortaya çıktı.

NASA, yeni uzay aracı geliştiriyor!

2031 yılında uzaya fırlatılması beklenen uzay aracı, en az 10 yıl burada kalacak ve önemli görevlere imza atacak. Proje gerçekten başarılı olduğu takdirde, uluslararası uzay rekabetinde kartlar yeniden dağıtılabilir. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Japonya ile Amerika arasındaki uzay iş birliğinin geleceği nasıl olacak? Siz uzay araştırmalarını yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.