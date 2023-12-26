 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Joker 2: Folie À Deux için yeni görseller paylaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Joker 2: Folie À Deux için yeni görseller paylaşıldı

Joker'in yönetmeni Todd Philips, yeni filmi Joker 2: Folie À Deux için yeni görseller paylaştı. Joker ve Harley Quinn aynı karede yer alıyor. Film Ekim 2024'te vizyona girecek.

Joker 2: Folie À Deux için yeni görseller paylaşıldı
26.12.2023 - 18:28,
Abone Ol

Joker'in yönetmeni Todd Philips, yeni filmi Joker 2: Folie À Deux için yeni görseller paylaştı. Aslında yönetmen görüntü paylaşma işini ilk defa yapmıyor. Neredeyse her özel günde Joker 2 hakkında yeni görüntüleri Instagram sayfasında paylaşıyor. Ancak bu yeni sızıntı da Joker ve Harley Quinn aynı karede karşımıza çıktı.

Joker 2: Folie À Deux filmi için yeni görseller ortaya çıktı

Joker filmiyle, Batman ve Gotham City evrenine farklı bir yerden bakan Todd Philips, şimdi de ikinci film için hazırlanıyor. Çekimleri devam eden Joker 2'nin Ekim 2024'de vizyona girmesi bekleniyor. Yönetmen Todd Philips ise Harley Quinn karakterinde ilginç bir isime Lady Gaga'ya rol verdi. Şimdiye kadar Joker 2 için Harley Quinn ve Joaquin Phoenix'in can verdiği Joker'den ayrı ayrı set görüntüleri ortaya çıktı. Ancak ilk defa olmasa da Harley Quinn ve Joker aynı karede yer alıyor.

Todd Philips, Instagram'da Noel bayramı kutlaması ile bu görseli yayınladı. Joker 2 görselinde Joker karakteri makyajlı ve kameraya sırtı dönük bir halde görünüyor. Harley Quinn ise makyajsız bir şekilde Joker'e doğru bakıyor.

Joker 2: Folie À Deux için yeni görseller paylaşıldı

Filmin adında geçen Folie À Deux, Fransızca'dan geliyor ve basitçe anlatmak gerekirse çılgınlığın paylaşımı gibi bir anlam ifade ediyor. Bu anlamda Joker 2 afişinde de gördüğümüz gibi bu filmde Harley Quinn karakteri de başrolde yer alıyor. Filmin konusu henüz belli olmasa da Todd Philips'in Joker, Harley Quinn aşkını nasıl anlatacağı da merak konusu.

Star Wars hayranlarına kötü haber! Andor 2. sezon beklenenden geç çıkacak…

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Joker filmi, çizgi romandan filme aktarılan yapımlar arasında uluslararası festivallerde gösterilen ve ödül alan tek film. Bu anlamda film Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü almaya hak kazandı. Her ne kadar filmi sevmeyen bir kitle de olsa hem eleştirmenlerden hem de popüler film izleyicisinden geçer not alan ender filmler arasında.

Joker 2: Folie À Deux için yeni görseller paylaşıldı

Şimdiye kadar karşımıza çıkan görsellerde yer almasa da bu filmde Batman olup olmayacağı da bilinmezliğini koruyor. Bildiğiniz gibi ilk filmde Joker, ebeveynlerini yeni kaybetmiş çocuk Bruce Wayne ile karşı karşıya geliyor.

Bu yeni filmin ise Joker'in hapise düşmesinden ne kadar süre sonra olduğu da henüz ortaya çıkmadı. Yine de karşımıza genç bir Batman karakterinin çıkma olasılığı var.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Instagram, Philips, Batman, Ünlüler, Sinema, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Joker 2: Folie À Deux için yeni görseller paylaşıldı - Son Dakika


18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama

Son Dakika
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 19:08:35. #1.11#
SON DAKİKA: Joker 2: Folie À Deux için yeni görseller paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement