Teknoloji

Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

13.01.2026 20:32
Bilim insanları, uzun süreli Bluetooth kulaklık kullanımının, boyundaki tiroidlerde nodül oluşumuna neden olduğunu keşfetti. Kulaklık tiroide ne kadar yakınsa, nodül gelişme riskinin o kadar yüksek olduğu tespit edildi.

Bilim dünyasında yankı uyandıran yeni bir araştırma yayımlandı. Araştırmaya göre uzun süreli Bluetooth kulaklık kullanımının tiroid sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

KABLOSUZ KULAKLIKLAR, TİROİD'DE NODÜL RİSKİNİ ARITIRIYOR

Yapılan incelemelerde, kablosuz kulaklıkların yaydığı radyo frekanslarının boyun bölgesindeki tiroid bezlerinde nodül oluşma riskini artırdığı saptandı. Özellikle gün içinde saatlerce kulaklık kullanan kişilerde, bu cihazların tiroid bezine olan yakınlığı nedeniyle nodül görülme sıklığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, Bluetooth kulaklıkların yaydığı enerjinin dokular üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Henüz kesin bir neden-sonuç ilişkisi için daha fazla çalışma gerektiği vurgulansa da, kullanıcıların tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

