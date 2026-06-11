Ekinözü\'nde astronomi ve gökyüzü gözlem şenliği düzenlendi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Astronomi ve Gökyüzü Gözlem Şenliği, öğrenciler ve vatandaşları bilimle buluşturdu.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Ekinözü Kaymakamlığı, Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğiyle ilçeye bağlı İçmeler Mahallesi Orta İçme mevkiinde gerçekleştirilen şenliğe öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında etkinlik stantları ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, teleskopla gerçekleştirilen güneş gözlemi etkinliğinde Güneş'i yakından inceleme fırsatı buldu.

Şenlik kapsamında düzenlenen robofutbol turnuvası, okçuluk gösterileri, uçurtma şenliği, su roketi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları, VR gözlüklerle uzay ve astronomi deneyimi, uzay çadırı ve sinevizyon gösterileri yoğun ilgi gördü. Öğrenciler hem eğlenme hem de bilimsel çalışmalar hakkında bilgi edinme imkanı yakaladı. Onikişubat Bilim ve Sanat Merkezi, Dulkadiroğlu Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi, Onikişubat TOBB Fen Lisesi ve Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinin rehberliğinde teleskoplarla uzay gözlem etkinliği gerçekleştirildi. Katılımcılar gökyüzünü inceleyerek gök cisimleri hakkında uygulamalı bilgiler aldı. Bilimsel farkındalığın artırılması, öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgilerinin güçlendirilmesi ve gökyüzü gözlemlerinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen şenliğin sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE proje koordinatörü Mehmet Bıyıklıoğlu, "Bu çalışmalarla bilimsel, spor ve kültürel etkinliklerimiz oldu. Gökyüzü gözlem etkinliklerimiz oldu. Bu güzel geçen etkinliğimize destek veren kuruluşlara teşekkür ederiz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ederiz bilim tırı ile bize destek oldular" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ