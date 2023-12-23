Kambur balina iletişimi üzerine yapılan araştırma

Kambur bir balina bilim dünyasına ne öğretebilir? Bilim insanları doğadan ilham alıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte araştırmacılar artık farklı canlılarla da iletişim kurmayı başarıyor. Araştırmacılar bir kambur balinayla benzeri görülmemiş bir karşılaşma yaşadılar. Bu da onlara kambur balina iletişim sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinme olanağı sağladı. Ayrıca bu iletişim, insan dışı istihbarat iletişimi potansiyelini ortaya çıkardı. İşte detaylar…

Bilim insanları kambur balina ile iletişim kurdular!

Balina ile iletişim kurmak, kulağa oldukça ilginç geliyor. Bu yılın başlarında bir grup araştırmacı bunu başardı. Araştırmacılar bir kambur balinayla ilginç bir karşılaşma yaşadılar. Bu araştırmayı Whale-SETI olarak bilinen bir grup araştırmacı yürütüyor. Whale-SETI ekibi, dünya dışı zeka arayışına yönelik istihbarat filtreleri geliştirmek amacıyla kambur balina iletişim sistemleri üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar, Twain adlı bir kambur balina ile 20 dakikalık bir konuşma yapmayı başardı.

SETI Enstitüsü'nden Dr. Laurence Doyle şöyle diyor: "Teknolojideki mevcut sınırlamalar nedeniyle, dünya dışı zeka arayışının önemli bir varsayımı, dünya dışı varlıkların iletişim kurmaya ilgi duyacağı ve dolayısıyla insan alıcıları hedef alacağıdır. Bu önemli varsayım kambur balinaların davranışlarıyla da kesinlikle destekleniyor."

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Bu konuşmanın tamamı Peer J dergisinde bir makalede oldukça ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Bu araştırmada bilim insanları,insanlar ile kambur balinalar arasında "kambur dili" kullanılarak yapılan ilk konuşmayı sergiliyor. Böyle harika bir buluşa imza atmak için araştırmacılar, Twain'in dikkatini çekmek amacıyla kaydedilmiş bir kambur iletişim çağrısını kullandılar.

Bunun için bir su altı hoparlöründen yardım aldılar. Balina bu selamlama sinyaline karşılık verdi. Ardından teknenin etrafında dönmeye başladı. 20 dakikalık değişim sırasında Twain, her oynatma çağrısına yanıt verdi. Her sinyal arasındaki aralık değişimlerini eşleştirdi.

Alaska Balina Vakfı'ndan ortak yazar Dr. Fred Sharpe, "Kambur balinalar son derece zekidir, karmaşık sosyal sistemlere sahiptir, balık yakalamak için baloncuklardan ağlar gibi aletler yapar ve hem şarkılarla hem de sosyal görüşmelerle yoğun bir şekilde iletişim kurar" dedi.

Bu konuşma, bu canlıların zekasını vurgulama konusunda uzun bir yol kat ettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca bununla birlikte bu araştırma kambur iletişim sistemlerinin ne kadar karmaşık olduğunun altını çiziyor. Ancak bu araştırmanın, kambur balinaların birbirleriyle nasıl konuştuklarını daha iyi anlamaktan çok daha önemli bir sonucu var. Araştırmacılar bunu uzaylı yaşamı arayışında önemli bir varsayımı da destekleyebileceğini söylüyor.