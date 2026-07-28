Kamera Tek başına Yetmiyor, Aksesuarlarda %1600 Artış Yaşandı - Son Dakika
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Kamera Tek başına Yetmiyor, Aksesuarlarda %1600 Artış Yaşandı

Kamera Tek başına Yetmiyor, Aksesuarlarda %1600 Artış Yaşandı
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Hepsiburada verileri, içerik üreticiliğinin büyümesiyle birlikte tüketicilerin yalnızca kamera satın almakla yetinmediğini, çekim deneyimini tamamlayan ekipmanlara yöneldiğini gösterdi. Foto & Kamera kategorisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 büyürken, en dikkat çekici artış yüzde 1.600 ile aksiyon kamera aksesuarlarında gerçekleşti.

Bu büyüme Türkiye'nin 81 iline yayılırken, en yüksek artış yüzde 4.600 ile Kocaeli'nde kaydedildi. Veriler, kullanıcıların kamera yatırımlarını giderek mobil içerik üretimini destekleyen aksesuar ve ekipmanlara yönelttiğini ortaya koyuyor.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ AKSESUARA YÖNELİYOR

Foto & Kamera kategorisi geçen yıla göre yüzde 75 büyürken, kullanıcıların çekim deneyimini destekleyen yardımcı ekipman ve aksesuarlara ilgisi de arttı. Yılın en hızlı büyüyen ürün grubu yüzde 1.600 ile aksiyon kamera aksesuarları oldu. Hareketli çekim yapan kullanıcıların tercih ettiği montaj aparatları, su geçirmez kılıflar ve ekran koruyucular öne çıkarken; vlog kameralarına talep yüzde 300, retro tasarımlı aynasız fotoğraf makinelerine ise yüzde 115 yükseldi. Drone aksesuarları, kablosuz yaka mikrofonları, objektifler ve ürün çekim ekipmanları da büyüme gösteren kategoriler arasında yer aldı.

MOBİL İÇERİK ÜRETİMİ YENİ İHTİYAÇLAR DOĞURUYOR

Hepsiburada verileri, kullanıcıların yalnızca tek bir ürüne değil, içerik üretim sürecini destekleyen farklı ekipmanlara birlikte yatırım yaptığını gösteriyor. Kamera, mikrofon, tripod, ışık ekipmanları ve aksesuarların birlikte tercih edilmesi, içerik üretimine yönelik alışverişlerin tekil ürünlerden daha kapsamlı ihtiyaçlara doğru değiştiğine işaret ediyor.

Bu eğilim, ürün bazındaki talep artışlarında da açıkça görülüyor. İçerik üretiminin temel ekipmanları arasında yer alan yaka mikrofonlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67, halka ışık ürünlerinde ise yaklaşık yüzde 113 talep artışı yaşandı.

İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ BÜYÜKŞEHİR SINIRLARINI AŞTI

İçerik üreticiliği büyükşehirlerle sınırlı kalmayarak, kategorideki artış Türkiye’nin 81 iline yayıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir bu kategoride en çok alışveriş yapılan iller olmayı sürdürse de en yüksek talep artışı yüzde 4.600 ile Kocaeli’nde yaşandı. Antalya ve Muğla gibi turizm şehirlerinde ise aksiyon kamerası aksesuarlarına yönelik talep artışı devam ediyor.

Hepsiburada, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kamera Tek başına Yetmiyor, Aksesuarlarda %1600 Artış Yaşandı - Son Dakika

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