Karabük'te Bilim Şenliği: 65 Proje Sergilendi - Son Dakika
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Teknoloji

Karabük'te Bilim Şenliği: 65 Proje Sergilendi

Karabük\'te Bilim Şenliği: 65 Proje Sergilendi

Karabük'te düzenlenen bilim şenliğinde 65 proje sergilendi. Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Merkez ve ilçelerden şenliğe katılan 200 öğrenci, öğretmenlerin koordinesinde hazırladığı 65 projeyi katılımcılara sundu. Vali Mustafa Yavuz, bilim şenliği yolculuğunun yaklaşık 6 ay önce başladığını söyledi. Gelecek yıl bilim şenliğini daha büyük alanda yapmak istediklerini belirten Yavuz, 'Bugün burada sınırlı sayıda projeyi sizlerin huzurlarınızda sergiliyoruz. Daha geniş alanlarda inanıyorum ki sizlerle bu 65 eserimizi 165-265'lere çıkaracağımıza inanıyorum.' ifadesini kullandı. Yavuz, dijital ve teknolojik dönüşümün yakalanması ve buna ayak uydurulması gerektiğini kaydetti. Konuşmanın ardından Yavuz ve protokol üyeleri, sergilenen projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

30.05.2024 15:01
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Karabük'te düzenlenen bilim şenliğinde 65 proje sergilendi.

Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Merkez ve ilçelerden şenliğe katılan 200 öğrenci, öğretmenlerin koordinesinde hazırladığı 65 projeyi katılımcılara sundu.

Açılışta konuşan Vali Mustafa Yavuz, bilim şenliği yolculuğunun yaklaşık 6 ay önce başladığını söyledi.

Gelecek yıl bilim şenliğini daha büyük alanda yapmak istediklerini belirten Yavuz, "Bugün burada sınırlı sayıda projeyi sizlerin huzurlarınızda sergiliyoruz. Daha geniş alanlarda inanıyorum ki sizlerle bu 65 eserimizi 165-265'lere çıkaracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yavuz, dijital ve teknolojik dönüşümün yakalanması ve buna ayak uydurulması gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Yavuz ve protokol üyeleri, sergilenen projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Karabük'te Bilim Şenliği: 65 Proje Sergilendi - Son Dakika

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