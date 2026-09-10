Karabük Üniversitesi 15 takımla TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi 15 takımla TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

Karabük Üniversitesi 15 takımla TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak
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Karabük Üniversitesi, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen farklı teknoloji yarışmalarında 15 takımla finale kaldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencilerin projelerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Karabük Üniversitesi(KBÜ), TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen farklı teknoloji yarışmalarında 15 takımla finale kaldı.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği projeler, TEKNOFEST 2026 kapsamında Hyperloop, su altı sistemleri, çip tasarımı, elektronik harp ve yapay zeka gibi farklı alanlarda finale yükseldi.

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon odaklı organizasyonlarından TEKNOFEST 2026 kapsamında yarışacak KBÜ takımları, geliştirdikleri projelerle final aşamasında derece için mücadele edecek.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin projeleri, Hyperloop Geliştirme, Deep Dive Dynamics Su Altı Sistemleri, Çip Tasarımı, Elektronik Harp, Su Altı Roket, İnsansız Kara Aracı (İKA), Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu, Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları-Elektromobil ve Onkolojide 3T yarışmalarında finale kaldı.

Finalist listesinde PARTECH, Deep Dive Dynamics, Küp X, Küp Y, SARATECH, HİCAZ, Maveralabs, Evrenos, SkyMind, Ayyıldız ve KBU-Medlab takımları yer aldı.

PARTECH takımı, Hyperloop Teknoloji Gösterim, Hyperloop Tanımlı Problem Çözme ve Hyperloop Tanımlı Performans kategorilerinin yanı sıra Elektronik Harp Yarışması'nda finale yükseldi. HİCAZ takımı ise Hyperloop Tanımlı Performans ve Hyperloop Tanımlı Problem Çözme kategorilerinde finale kalma başarısı gösterdi.

Deep Dive Dynamics Su Altı Sistemleri Kategorisi'nde, Küp X ve Küp Y Çip Tasarımı Yarışması'nda, Maveralabs Elektronik Harp Yarışması'nda, Evrenos İnsansız Kara Aracı (İKA) kategorisinde, SkyMind Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması'nda, Ayyıldız Elektromobil kategorisinde ve SARATECH Su Altı Roket Yarışması'nda finale yükseldi. KBU-Medlab ise Onkolojide 3T Yarışması'nda finalist oldu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 15 takımın finale yükselmesinin öğrencilerin teknoloji ve mühendislik alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların göstergesi olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin farklı alanlarda geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST 2026 finallerinde 15 takımla yer alacak olmalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu başarı, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini teknoloji üretimine dönüştürme konusundaki gayretlerinin bir sonucudur" dedi.

Öğrencilerin fikirlerini projeye dönüştürmelerini ve Ar-Ge çalışmalarına katılmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Kırışık, "Karabük Üniversitesi olarak öğrencilerimizin fikirlerini projeye dönüştürmelerini, araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılmalarını ve ülkemizin teknoloji hedeflerine katkı sunmalarını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kırışık, öğrencilerin projelerini geliştirebilmeleri amacıyla üniversite bünyesinde oluşturulan laboratuvar, atölye ve çalışma alanlarıyla gençlerin teknoloji üretim süreçlerine katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin farklı disiplinlerde geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST 2026 finallerinde yer alması, üniversitenin teknoloji, mühendislik ve yenilikçi proje geliştirme alanlarında yürüttüğü çalışmaların yarışma platformlarındaki yansımalarından biri olarak öne çıkıyor.

Finalist takımlar, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenecek final aşamasında projeleriyle dereceye girebilmek için yarışacak.

Kaynak: İHA

Fatih Kırışık, Teknofest, Teknoloji, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Karabük Üniversitesi 15 takımla TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak - Son Dakika

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