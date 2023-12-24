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Karsan, Japonya pazarına adım attı - Son Dakika
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Karsan, Japonya pazarına adım attı

Karsan, Altech firmasıyla gerçekleştirdiği iş birliği sonucunda Japonya'da toplu taşıma araçlarıyla yer alacak. Karsan, Japonya'nın ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası oldu.

Karsan, Japonya pazarına adım attı
24.12.2023 - 14:27,
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Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, ürün yelpazesiyle dünya kentlerinin ulaşımında rol model olmaya devam ediyor. Toplu ulaşım araçları ile ön plana çıkan şirket, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarından sonra Nisan 2023'de Altech firmasıyla gerçekleştirdiği iş birliğinin neticesinde Japonya'da da yollarda olacak.

Japonya'nın ilk Avrupalı markası Karsan

Karsan, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ev sahipliğinde son 3 yıldır Avrupa pazarında segmentinin lideri e-JEST'in sağdan direksiyonlu elektrikli minibüs modelinin lansmanını düzenleyerek başta Japonya olmak üzere uzak doğu pazarına adım attı. Karsan, Japonya pazarına giriş yaparak aynı zamanda Japonya'nın ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası oldu.

Karsan, Japonya pazarına adım attı

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Karsan markasını Japonya'da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Japonya bir otomotiv devi. Bir otomotiv devine Karsan şirketimizin girişimiyle ciddi gayreti ile minibüsünü satmaya başlayacak. Bu benim için öncelikle bir Türk vatandaşı olarak gurur verici. Tabii büyükelçi olarak böyle bir etkinliğe destek olmak bizleri çok çok memnun ediyor."

Yerli elektrikli minibüs Karsan Jest Electric – vLog

Karsan, Japonya pazarına adım attı

Okan Baş, Japonya'da iyi bir distribütörleri olduğunu işaret ederek, şunları söyledi:

"Japonya'daki insanlar daha bir temkinli yanaşıyor bu konulara. Ama onlar da bizim bu aracımıza, E-JEST'e çok güveniyorlar. e-JEST 3 yıl üst üste Avrupa'da segmentinin lideri oldu. Bir otomotiv Türk markasının Japonya'da lansman yapması ilk Avrupalı marka olarak otobüs dünyasında tanıtım yapması bizi gururlandırıyor. Takım olarak çok heyecanlıyız."

Karsan, Japonya pazarına adım attı

BMW elektrik altyapısına sahip Karsan e-JEST özelikleri

Karsan e-JESt 6 metrelik uzunluğa sahip. 22 kişilik yolcu kapasitesine rağmen kompakt bir boyuta sahip olan e-JEST, gücünü BMW'nin 135 kW'lik elektrik motorundan alıyor. 88 kWh batarya kapasitesi ile 210 kilometreye kadar menzile sahip olan Karsan elektrikli minibüs, hızlı şarj ile 1 saatte, ev tipi gece şarjı ile 4 saatte şarj olabiliyor.

Karsan, Japonya pazarına adım attı

Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor. Araç kontrol sistemlerinin yer aldığı 10,1 inçlik dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan e-JEST'in sağdan direksiyonlu versiyonu, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle yolcularına binek araç konforu sunuyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Karsan, Japonya pazarına adım attı - Son Dakika


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