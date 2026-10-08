Kastamonu\'da TÜBİTAK 4007 bilim şenliği 35 atölyede öğrencileri ağırladı

Kastamonu'da gerçekleştirilen "Köklerden Bilime: Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği"nde öğrenciler bilim etkinlikleriyle hem eğlendi hem de öğrendi.

Kastamonu İl Milli Eğitim ve Müdürlüğü tarafından, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Köklerden Bilime: Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği" gerçekleştirildi. İl merkezindeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, açılan stantlarda bilim ve teknoloji çalışmalarını inceleyip düzenlenen etkinliklerle eğlendi. 35 farklı atölyenin bulunduğu şenlikte, öğrencilerin bilim ve teknolojiyle doğrudan etkileşim kurmalarını amaçlayan etkinlikler gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin bilimsel meraklarının artırılması, farklı alanlarda deneyim kazanmaları ve bilime yönelik ilgilerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği şenlikte, öğrencilere trafik kurallarını öğretmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.Mobil trafik eğitim tırı, deprem alanı standı da şenlikte yer aldı.

Şenlik düzenlenen törende kurdele kesimiyle başladı. Daha sonra protokol üyeleri şenlik alanındaki stantları ziyaret ederek etkinlikleri izledi, öğrencilerin sergilenen projelerini inceledi.

Şenlikte konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının gelecek adına umut verici olduğunu belirterek, "TEKNOFEST gençliği dediğimiz gençlerimiz geleceğe dair umutlarımızı arttırıyor. Yaptıkları işleri hep beraber gördük. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'ten örencilerimiz ve öğretmenlerimiz iki Türkiye birinciliği, iki Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye'ye en iyi ticarileştirme potansiyeli ödülüyle döndüler. Kastamonu olarak bizi gururlandırdılar" dedi.

Öğrencilere başarı dileklerini ileten Vali Dallı, "İnşallah burada bugün simülasyonlarını veya çalışmalarını yaptıkları o işlerin önümüzdeki yıllarda gerçeklerini yapacaklar. Teknolojide, savunma sanayisinde bu bugün geldiğimiz bu noktanın çok daha ilerisine ülkemiz gençler sayesinde ulaşacak" diye konuştu.

Öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise "Bizim ecdadımız bu bayrağımızı bizlere emanet etti. İstiklal Yolu'nda geçmişte fedakarlık, gayret ve özgürlük için mücadele eden ecdadımızın çektiği zorlukları ve bize emanet ettiğini daha iyi yerlere getirmek için bizler de bilimde ve diğer alanlarda büyük bir fedakarlık ve emekle gayret ediyoruz. Gençlerimize alan açılması, onlara destek verilmesi. Burada projelerde de gençlerimize alan açılarak onların uygulama yapmalarına ve farkındalık oluşturmalarına gayret ediyoruz. İnşallah, bu gayretlerimizin neticesinde de ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimiz çok güzel işleri ortaya koyacak. Hem ülkemizin hedeflerini hem de dünya insanlarının hedeflerini gerçekleştirecekler" şeklinde konuştu.

Orhan Şahit Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Özgür Şenyüz ise şenlikteki atölyede 3D yazıcılarla öğrencilere ilgili bilgi verdiklerini belirterek, "3D kalemlerin ve 3D yazıcıların çalışma mantığını ve çalışma prensibini, kullanılan malzemeleri, ne kadar sürdüğünü, bunun gibi teknik ve detaylı bilgileri gelen öğrencilerimize ve konuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Biraz fazla ilgi görüyor, çünkü onların da seveceği tarzda ürünler çıkarabiliyoruz. Ayrıca herhangi bir malzeme ihtiyacı olduğunda kimseye başvurmadan herkes kendi ihtiyaçlarını bu makinelerle çıkarabiliyor. Artık 3D yazıcılar gündelik bir ihtiyaç haline dönüştü. O yüzden de öğrencilerimizin çok ilgisini çekiyor" ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan öğrencilerden Berat Uzun da çok ilginç şeyler gördüklerini belirterek, "Burada çeşitli çeşitli etkinlikler var. Ben bu etkinliklerden böyle bir araba kazandım. Böyle bir uçak ve kendi kendine gidip boyayabilen bir bardakta motorlu bir şey kazandım. Burası çok güzel. Cuma günleri açık oluyor. Sizin de gelmenizi tavsiye ederim" dedi.

Şenlikte çok güzel şeyler deneyimlediklerini ifade eden Cemre Demircioğlu ise, "Çok güzel şeyler deneyimledik ufkumuzu genişletti. Çok güzeldi. Burada dışarıda çeşitli şeyler yapıldı. Roket uçuruldu. Sonra burada çeşitli hayvanlar falan gösterildi. Çok güzeldi. Biz çok memnun kaldık. Çok beğendik" ifadelerini kullandı.