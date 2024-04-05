Katlanabilir iPhone\'un Tanıtım Tarihi Ertelendi

Apple, uzun süredir katlanabilir iPhone üzerinde çalışıyor. Maalesef markanın katlanabilir telefon pazarına ne zaman giriş yapacağı büyük bir muamma. Tabii, markaya yakın kaynaklar tarafından paylaşılan raporlar bu konuda bir nebze olsun bilgi sahibi olmamızı sağlasa da halen büyük soru işaretleri söz konusu. Peki katlanabilir iPhone ne zaman tanıtılacak?
Katlanabilir iPhone ne zaman gelecek? Tanıtım tarihi için can sıkan gelişme
Katlanabilir iPhone modeliyle ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası 2026 yılında vitrine çıkacağı yönündeydi. Hatta kaynakların çoğu bu bilgiyi üst düzey bir Apple yetkilisine doğrulattığını bile söyledi. Ancak görünüşe göre model bu tarihte de piyasaya sürülmeyecek. Zira son raporlar katlanabilir iPhone'un yeniden ertelendiğini ortaya koyuyor.
Şirkete yakın kaynaklardan gelen raporlara göre katlanabilir iPhone, 2026'nın dördüncü çeyreğinden 2027'nin ilk çeyreğine ertelendi. Bu erteleme kararının doğru çıkması halinde telefon Samsung Galaxy Z Fold 9 ile benzer tarihlerde vitrine çıkacak.
Sonunda! iPhone'ların sevilen özelliği iPad'e geliyor
Cihazla ilgili ortaya çıkan bir diğer bilgi ise günümüz katlanabilir telefonlarının muzdarip olduğu katlanma iziyle ilgili. İddiaya göre akıllı telefon söz konusu izi piyasadaki ürünlere göre çok daha az gösteren bir ekranla karşımıza çıkacak. Dahası, ürünün yine rakiplerine kıyasla daha hafif olacağı söyleniyor.
Bazı sektör kaynaklara göre Apple, sağlamlık endişelerinden dolayı Galaxy Z Flip benzeri konseptini rafa kaldırarak Galaxy Z Fold benzeri bir ürün ile yoluna devam edebilir. Bu durumda açıldığında iPad, katlandığında ise iPhone olabilen bir ürün karşımıza çıkabilir.
Apple'ın son zamanlarda en çok konuşulan ürünü Vision Pro'nun geliştirme ekibi katlanabilir iPhone çalışmalarına destek vermeye başladı. Hatta markanın Vision Pro'ya en az 1.5 yıl bir ekleme yapmayı planlamaması nedeniyle böyle bir karar aldığı söyleniyor.
Son Dakika › Teknoloji › Katlanabilir iPhone'un Tanıtım Tarihi Ertelendi - Son Dakika
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Samsung, 2020'de piyasaya sürülen Galaxy Z Flip'in güncelleme desteğini sonlandırdı. Bu, katlanabilir telefonun bundan böyle Android güncellemeleri ve güvenlik eklerini almayacağı anlamına geliyor. Modelin LTE sürümü olduğunu belirtelim. Yani bundan altı ay sonra piyasaya sürülen 5G'li versiyonu eskisi kadar sık olmasa da bir süre daha Samsung tarafından desteklenmeye devam edecek.
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