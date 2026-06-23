Meteoroloji uydusu KAY-SAT için Melikgazi Belediyesi\'nde işbirliği protokolü

Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda uydu ve teknoloji alanında Kayseri'nin geleceğine yön verecek önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek ilk yerli ve milli meteoroloji uydu projesinin (KAY-SAT), Kayseri'yi uydu ve uzay teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü merkezlerinden biri haline getirmesi hedefleniyor. Milli Teknoloji Hamlesinin bir parçası olarak, meteorolojik gözlem ve uydu ve uzay teknolojileri alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği yerli milli uydu KAY-SAT, elde edilecek verilerle iklim değişikliği ve bunun yol açtığı doğal afetlere karşı, yerli teknolojilerle bir erken uyarı sistemi geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye'den ilk kez atılacak olan meteoroloji uydusunun gurur verici olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Nesibe Hocamıza ve çalışma ekibine hayırlı olsun diyorum. Bir akademisyen olarak, hocamız bize havacılıkla ilgili yaptığımız çalışmalardan dolayı başvurduğunda bu önemli çalışma ilgimizi çekti. Akademik çalışmaların rafta kalmaması, uygulamaya geçmesi önemli. Dolayısıyla bu süreçte birkaç defa konu ile ilgili toplantılar yapıldı. Meteoroloji uydusu şu ana kadar Türkiye'den atılmadığı için ilginç bir çalışma olarak ortaya çıktı. 2,5 sene içerisinde inşallah bu uydu tamamlanır, testlerden geçer ve atışa hazır olursa Kayseri için de Erciyes Üniversitemiz için de belediyemiz için de önemli bir çalışma olur. Pandemi döneminde TURKOVAC aşısının burada üretilmesinden dolayı Erciyes Üniversitemizle bir akademisyen olarak gurur duyduk. Bu çalışma da güzel sonuç verirse bizler de mutlu oluruz. Başarılar diliyorum. Rektörümüze teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizin desteğiyle buraya katkı sunmuş olacağız. Meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi. Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğr. Üyesi Doç. Dr. Nesibe Özel, afetlere karşı bir erken uyarı sistemi oluşturmanın artık bir tercih değil, stratejik bir gereklilik olduğunu belirterek şunları ifade etti;

"Doğal afetler ve bunların yol açtığı yıkıcı felaketler gün geçtikçe daha da artmaktadır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan şiddetli yağışlar, şiddetli rüzgarlar, dolu yağışları sadece ülkemizde değil tüm dünyada can ve mal kaybına yol açmakla birlikte, aynı zamanda tarım üretiminin sürdürülebilirliğini, gıda güvenliğini ve ulusal güvenliğimizi tehdit eder düzeye gelmiştir. Biz bu projemizde bu ekosistem zincirinin halkalarını ele almak yerine, sorunun kaynağına inmeyi ve çözüm yolları bulmayı hedefledik. İklim değişikliğine etki eden süreçler atmosferin çok ötesinde uzayda başlamaktadır. Dolayısıyla afetlere karşı bir erken uyarı sistemi oluşturmak artık bir tercih değil stratejik bir gerekliliktir. Erciyes Üniversitesi'nde bir ilk olan bu projemizde temel amacımız Türkiye'nin ilk yerli ve milli meteoroloji uydusunu yapmaktır. Kayseri uydu ve uzay teknolojileri alanında da öncü şehir olacaktır. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde yapılacak bu proje sayesinde Türkiye'mizin ilk milli meteoroloji uydusu hayata geçirilecek ve Erciyes Üniversitesi ve Kayseri şehrimiz bir uzay merkezi haline gelecek. Sayın Rektörüme ve Melikgazi Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu projenin milletimize ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise; "Bilgi üretimi, teknolojik gelişmeler üniversitelerin en temel görevleri arasında. AR-GE süreçlerinin sahaya yansıması, sadece teoride ve raflarda kalmaması anlamında önemlidir. Bu protokolün bu manada pratik uygulamalar, gerçek hayattaki uygulama karşılığı olarak, özellikle bir uydu sistemini meteoroloji açısından oluşturmak çok önemli. İlk olması da kesinlikle önemli. Başkanımızın ve meclisin destek sağlaması bizi de çok memnun etmekte. Kurumlar arası iş birlikleri de bu anlamda son derece önemli. Somut çıktıları olacağını düşünüyoruz. Buradan elde edeceğimiz sonuçlar hepimizin kazanımı olacaktır. Şehrimizin değil ülkemizin kazanımı olarak karşımıza çıkacaktır. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bu ve benzeri projeleri de devam ettirerek, çalışmalarımızda bu desteklerin artarak oluşmasından memnun oluruz" dedi. - KAYSERİ