Kayseri Lisesi Otonom Araçla Finale Kaldı

Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri otonom araçla TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması'nda finale kalmayı başardı.

Liseden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması'nda toplam 28 araç mücadele ediyor.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, 25 üniversite takımının yanı sıra yarışmaya hak kazanan yalnızca 3 lise ekibinden biri oldu.

Öğrenciler, "Özgün Araç" kategorisinde finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.