KBÜ hocaları TÜBİTAK projesinde sigara ve e-sigaranın doku iyileşmesine etkisine eğilecek

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, geleneksel sigara ve elektronik sigaranın diş çekimi sonrası doku iyileşmesine etkilerinin araştırılacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli projede görev alacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yürütücülüğünde, Marmara Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan araştırma projesi, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenecek.

Yürütücülüğünü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Karayürek'in üstlendiği proje, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının (ARDEB) 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve KBÜ iş birliğiyle yürütülecek projede, Karabük Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Yeğinoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Saraç Gül araştırmacı olarak yer alacak.

"Geleneksel Sigara ve Elektronik Sigara Dumanına Maruz Bırakılmış Sıçanlarda Diş Çekimi Sonrası Sert ve Yumuşak Dokularda Meydana Gelen İyileşmelerin Radyolojik, Histomorfometrik ve İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi" başlıklı araştırmada, sigara ve elektronik sigara kullanımının cerrahi işlem sonrası yara iyileşmesine etkileri karşılaştırmalı olarak incelenecek.

Kontrollü deneysel model kapsamında, geleneksel sigara dumanına ve elektronik sigara aerosolüne maruz bırakılan sıçanlarda diş çekimi sonrasında oluşan dokular değerlendirilecek. Alveol kemiğindeki sert doku iyileşmesi radyolojik yöntemlerle, diş eti ve mukoza gibi yumuşak dokulardaki iyileşme ise histomorfometrik ölçümlerle analiz edilecek. İyileşme sürecinde rol oynayan biyobelirteçler de immünohistokimyasal yöntemlerle incelenecek.

Araştırmayla, elektronik sigaranın geleneksel sigaraya göre daha az zararlı olduğu yönündeki algının bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje sonuçlarının, diş çekimi ve oral implant cerrahisi öncesi ve sonrasında sigara ile elektronik sigara kullanımının oluşturabileceği risklerin belirlenmesine, hasta bilgilendirme süreçlerine ve cerrahi tedavi protokollerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.