KBÜ Sosyal Bilimler Festivali Tamamlandı - Son Dakika
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Teknoloji

KBÜ Sosyal Bilimler Festivali Tamamlandı

KBÜ Sosyal Bilimler Festivali Tamamlandı

Karabük Üniversitesi, 'Gençlik ve Gelecek Politikaları' temalı Sosyal Bilimler Festivali'ni düzenledi.

08.12.2024 14:16
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Karabük Üniversitesince (KBÜ) toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek amacıyla "Gençlik ve Gelecek Politikaları" temasıyla düzenlenen Sosyal Bilimler Festivali Fikir Atölyesi (Sosyalfest Ideathon) etkinliği ödül töreniyle tamamlandı.

KBÜ Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde iki gün süren programda, katılımcılar, alanında uzman mentörlerden inovasyon ve girişimciliğe dair eğitim aldı, tasarım odaklı düşünmeyi öğrendi ve takım arkadaşlarıyla fikirleri sistematik projelere dönüştürmeye çalıştı.

Etkinlikte dereceye giren projeler ödüllerini aldı.

Programda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye'de sosyal model üretme kültürünü öğrenmeye ve geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sosyal model projeleri üreten gençlere tavsiyelerde bulunan Kırışık, "Mutlaka çalışacağız, okuyacağız, düşüneceğiz, mütevazi olacağız ama bir sosyal model üretebileceğimiz konusunda, dünyaya yeni bir fikir getirebileceğimiz konusunda iddialı olacağız." dedi.

Rektör Kırışık, üretilen, geliştirilen ve uygulanabilen sosyal modellerle dünyanın daha iyi ve yaşanabilir olacağına dikkati çekerek, "Dünyada yaşanan sorunları çözecek, savaşları ortadan kaldıracak, bir barış ve kardeşlik ortamının dünyada oluşmasını sağlayacak, insanların kardeşçe yaşayacağı sosyal modelleri üretebilir, geliştirebilir ve uygulayabiliriz." diye konuştu.

Sunumların ardından jüri üyeleri tarafından ödüle layık görülen tasarımlar belirlendi. "KÖKBÖRÜ" takımının "Rehber Nokta-Yapay Destekli Mentörlük Sistemi" projesi birinciliği, "KBÜ DEHA" takımının "İnogen Kariyer Gelişim Platformu" çalışması ikinciliği, "CATALSTS" takımının "Bride Up-Uluslararası Öğrenciler İçin İstihdam Platformu" projesi üçüncülüğü kazandı.

Dereceye girenlere ödüllerinin Rektör Kırışık ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni tarafından verildiği yarışmada birinci ekibe 5 bin lira, ikinci ekibe 3 bin lira, üçüncü ekibe 2 bin lira hediye edildi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona eren programa, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Etkinlik, Gençlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KBÜ Sosyal Bilimler Festivali Tamamlandı - Son Dakika

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