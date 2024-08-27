KBÜ Teknokent firmasının enerji verimliliği projesi TÜBİTAK desteği aldı

Teknoloji

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firmanın enerji verimliliği alanında yaptığı "Endüstri 4.0 Temelli Sıcak Su Denetimi ve Kontrolü" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Elya Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanan ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Hatice Evlen'in yürütücülüğünü üstlendiği proje, "TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" kapsamında desteklenecek.

Uygulama süresi 18 ay olan proje ile sıcak su sistemlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak enerji tasarrufu ve maliyet düşüşü gibi avantajlar elde edilmesi hedefleniyor.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Evlen, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan doğal gaz ve güneş enerjisi sistemlerini birbirleriyle entegre ederek enerji verimliliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Gerçekleştirecekleri çalışmayla güneş enerjisi ve doğal gaz kombi sistemlerinin bir araya getirilerek daha verimli kullanılmasını hedeflediklerini dile getiren Evlen, böylelikle güneş enerjisi sisteminin ihtiyaç duyulduğunda doğal gaz sistemiyle bütünleşik bir şekilde kullanılabileceğini kaydetti.

Evlen, güneş kolektörlerindeki biriktirilen suyun verimsiz kullanımı ve kontrolsüz olması durumunda doğalgaza geçiş yapılmak zorunda kalınmasından kaynaklanan enerji açığını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayarak "Bu doğrultuda, kolektörlerdeki sıcak su ile doğal gazı eş zamanlı ve verimli bir şekilde kullanabileceğimizi planlamaktayız. Ayrıca, kullanıcılara bu süreci planlama ve yönlendirme konusunda yardımcı olmak için bir mobil uygulama hazırlayarak onlara destek olmayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların evde olmadıkları zaman mobil uygulamayla bilgisayarlarından ya da telefonlarından evlerinin ısıtılmasını ve sıcak su denetimini rahatlıkla yapabileceğine işaret eden Evlen, bu sistemin aynı zamanda fabrikalar için de uygulanabileceğini vurguladı.

"Simülasyonlarda yüzde 20-25 oranında enerji verimliliği sağlandı"

Doç. Dr. Evlen, hazırlık aşamasında bir simülasyon programı kullanılarak verim analizi gerçekleştirildiğine dikkati çekerek "Bu verim analizine göre bu sistem uygulandığında yaklaşık yüzde 20-25 oranında enerji verimliliği sağlandığı ve bu verimliliğin doğalgaz faturalarına uygun meblağalar olarak yansıdığını görmüş bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin uygulama süresinin 18 ay olarak planlandığını aktaran Evlen, "Projenin hazırlık çalışmalarında oldukça fazla yol kat ettik, değerlendirme ve incelemelerimizi gerçekleştirdik. Dolayısıyla 18 aylık proje sürecinin sonuna doğru süreci tamamlanmadan, projemizi ticarileştirmeyi planlıyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmesi bizim için büyük bir gurur. Karabük Üniversitesi Teknokent şirketi olarak ikinci projemizi almış bulunmak bizi oldukça onurlandırmaktadır." diye konuştu.