Altın alım satımına yeni düzenleme yolda - Son Dakika
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Teknoloji

Altın alım satımına yeni düzenleme yolda

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Gram ve işlenmiş altında alım ve satımındaki fark, vatandaşı daha karlı olan kesme altına yönlendiriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

13.03.2025 11:33  Güncelleme: 12:03
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Piyasada "çekili altın" ya da "kesme altın" olarak bilinen yatırım araçlarına talep günden güne artıyor. Basılı kıymetli madenlere ilişkin yapılan düzenlemeler sonrasında, altının ince şerit haline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin satışında artış yaşandığı görüldü.

ALTIN SEKTÖRÜ MERCEK ALTINA ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'de Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin yürütülmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda kıymetli maden sektörüne yönelik de adım atılacak. Bu şekilde çok küçük miktarlarda altın satılması ve bunların herhangi bir standardının bulunmaması nedeniyle yatırım amacıyla alım gerçekleştiren tüketicilere satışın suiistimale açık olduğu değerlendirildi. Herhangi bir standardı bulunmayan söz konusu ürünün tanımının yapılması ve yurt içinde alım satımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları tamamlandı.

Kesme altına yeni düzenleme geliyor

KESME ALTIN İÇİN YENİ TEDBİRLER UYGULANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bakanlığı tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti: Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor.

Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Altın alım satımına yeni düzenleme yolda - Son Dakika

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