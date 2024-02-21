Kick Canlı Yayın Platformu Neden Kapandı?

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Canlı yayın platformu olarak son yıllarda popülaritesini artıran Kick, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendi. Twitch rakibi bir platform olarak hizmet veren Kick, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatıldı. Peki Kick neden kapandı?

Kick neden kapandı?

Konuyla ilgili BTK'nın site sorgu sayfasındaki açıklamada, "kick.com, 20/02/2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri kullandı.

Kick'in kapatılma sebebi henüz belirsiz. Ancak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir iddiada, platformun yurt dışındaki bazı kumar şirketleri ile bağlantısı olduğu ve içerikte bahis konularının yer aldığı ifade edilmişti. Bunun üzerine ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla yasaklandı.

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Son dönemde Türkiye'de popülaritesi artan Kick'in geleceğine ilişkin kararın ne olacağı belirsiz. Yasadışı bahis ve kumar iddialarına ilişkin şirketin tüm operasyonları askıya alınabilir. Aksi durumda ise platformun yeniden erişime açılması mümkün görünüyor.

Önümüzdeki süreçte hem BTK hem de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.

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