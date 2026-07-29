Kırıkkale Çocuk Meclisi'nden Bilim Etkinliği
Çocuk meclisi üyeleri, bilim merkezinde el becerilerini geliştirerek eğlenceli bir etkinlik yaşadı.
Kırıkkale Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, bilim merkezinde düzenlenen etkinlikle el becerilerini geliştirip, üretmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşadı.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuk meclisi üyeleri, bilim merkezinde düzenlenen STEAM ( Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) etkinliğine katıldı.
Çocuklar, etkinlikte el becerilerini geliştirip üretmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşadı.
Öte yandan, çocuklar bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği eğlenceli uygulamalarla deneyimledi.
Son Dakika › Teknoloji › Kırıkkale Çocuk Meclisi'nden Bilim Etkinliği - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?