 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kışın elektrikli otomobil kullanırken yapılması gerekenler - Son Dakika
Üye Girişi

Kışın elektrikli otomobil kullanırken yapılması gerekenler

Kış aylarında elektrikli araç kullanırken batarya sıcaklığına dikkat etmek, uzaktan çalıştırma ve ısıtma özelliğini kullanmak, kapalı otoparklarda park etmek ve kar sürüşünde dikkatli olmak önemlidir.

Kışın elektrikli otomobil kullanırken yapılması gerekenler
28.12.2023 - 08:27,
Abone Ol

Aralık ayı geldi çattı. Yılbaşına hazırlandığımız bugünlerde havalar da iyiden iyiye soğudu. Peki bu soğuk havalarda elektrikli araç kullanıcıları nelere dikkat etmeli? Özellikle karlı havalarda elektrikli otomobil kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte kışın elektrikli otomobil kullanmakla ilgili detaylar ve sizin için hazırladığımız kontrol listesi…

Kışın elektrikli otomobil kullanırken yapılması gerekenler!

Öncelikle batarya yapılarından bahsetmek gerekiyor. Bugüne kadar kışın otomobil kullanırken yakıtın donması, motorun ısınması ve yağ basıncı gibi konulardan konuştuk. Ancak artık konu elektrikli otomobiller ve daha farklı dinamiklerden bahsetmemiz gerekecek. İlk olarak optimum batarya sıcaklığından bahsetmemiz gerekiyor.

Kışın elektrikli otomobil kullanırken yapılması gerekenler

Bataryalar veya piller diyelim belirli sıcaklıklar arasında en verimli şekillerde çalışır. Bu sebeple otomobili kullanmaya başlamadan önce batarya ve elektrikli motorun sıcaklığını en verimli dereceye getirmemiz gerekiyor. Bunun için eskiden donmuş mazotları eritmek için depo altına ateş yakmak gibi ilkel yöntemleri kullanmanıza gerek yok. Artık neredeyse her elektrikli otomobilde uzaktan çalıştırma ve ısıtma özelliği mevcut.

Togg'a yıl bitmeden zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Uzaktan aracın ısınmasını sağlayarak hem menzilden hem de batarya sağlığınızdan büyük oranda tasarruf etmeniz mümkün. Elektrikli otomobillerde motor yağı gibi ekstra sıvılar olmadığından (araca göre değişen hidrolik sıvıları vb. hariç) aracı çalıştırıp beklemenize gerek yok. Otomobilinizi önceden ısıtmanız yeterli olacaktır.

Kışın soğuk havalardan ötürü azalan menzilinizi arttırmak içinse çok basit bir yöntem daha var. Otomobilinizi eğer imkanınız varsa gün içerisinde kapalı otoparklarda park edin. Otoparklar dışarıya göre nispeten daha sıcak olacağından menzil mesafenizi az da olsa arttırabilirsiniz.

Kışın elektrikli otomobil kullanırken yapılması gerekenler

Bunun yanında son olarak kar sürüşünden bahsetmemiz gerekli. Burada bir konuda içinizi ferahlatabiliriz. Elektrikli otomobillerin birçoğu 4 çeker oluşu ve bataryaların konumu sayesinde dengeli bir ağırlık merkezine sahip olduğundan karda yol tutuşu konusunda oldukça avantajlılar. Bunun yanında kar sürüşlerinde aracı fazla zorlamanız halinde bir süre kenara çekip dinlenmenizi tavsiye ederiz. Zira kardaki zorlanma size batarya ısınması olarak geri dönecektir ve bu da batarya ömrünüze büyük oranda zarar verecektir.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Aralık, Ulaşım, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kışın elektrikli otomobil kullanırken yapılması gerekenler - Son Dakika


08:43
Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15
Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03
Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55
Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30
Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50
TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı

Son Dakika
08:43 Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03 Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53 Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55 Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30 Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50 TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 09:33:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kışın elektrikli otomobil kullanırken yapılması gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement