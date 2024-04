Kit Harington, Game of Thrones ve MCU Evrenlerindeki Geleceği Hakkında Açıklamalar Yaptı

Teknoloji

Game of Thrones'daki Jon Snow karakteriyle gönüllere taht kuran Kit Harington, Game of Thrones ve MCU evrenlerindeki geleceği hakkında hayal kırıklığı yaratan demeçler verdi. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.

Jon Snow'u anlatan Game of Thrones yan dizisi gelmiyor

2022'de Kit Harrington, Game of Thrones'un tartışmalara yol açan final sezonunun ardından Jon Snow'un yaşadıklarını konu alan bir spin-off dizisinin geliştirildiği haberleriyle gündeme gelmişti. Ancak Harington'un yaptığı açıklamaya göre, bu proje şu anda rafa kaldırılmış durumda.

Harington, verdiği röportajda projenin şu an için geliştirilmediğini ve doğru hikayeyi bulamadıkları için projenin askıya alındığını belirtti. Bununla birlikte gelecekte tekrar dönme olasılığının olduğunu da ekledi.

MCU'da da (Marvel Sinematik Evreni) Harington'un canlandırdığı Kara Şövalye karakterinin geleceği belirsizliğini koruyor. Harington, röportajda Kara Şövalye karakteriyle ilgili herhangi bir proje olmadığını belirtti. Ancak karakterin gelecekte başka bir projede ya da solo bir filmde kullanılması durumunda heyecan duyacağını ekledi. Şu an için planlanmış bir proje olmadığını vurguladı.

Eternals'ın devamıyla ilgili belirsizlikler de devam ediyor. Şu ana kadar Marvel'in 5. veya 6. fazında bu karakterlerle ilgili yeni projelerin duyurulmadığı biliniyor.

Game of Thrones evrenine gelecek adım ise House of the Dragon ikinci sezonu olacak. Bu yeni sezonun Haziran ayında yayınlanması planlanıyor. Öte yandan, MCU hayranları Deadpool 3'ün bu Temmuz'da gelmesini bekliyorlar.

Kit Harington'un bu projelerle ilgili verdiği güncellemeler, hayranları arasında karışık duygular yaratmış durumda. Ancak, bekleyip görmek ve resmi duyuruları takip etmek en iyisi olacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.