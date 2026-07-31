Kitap Seçimimiz Kişiliğimizi Yansıtıyor

Aylardır elinizde kitap, diğer elinizde içeceğinizle şezlongda uzanacağınız o yaz tatilinin hayalini kuruyorsunuz. Şimdi ise hayalinizle aranızda havaalanına yetişmek ya da saatler süren araba yolculuğu var. Peki az önce valinize attığınız kitap hakkınızda ne söylüyor?Paris'teki École Normale Supérieure'de bilişsel bilimci Edgar Dubourg, "Bu kesinlikle rastgele bir seçim değil. Okuma listeniz aslında kişiliğinizin haritasını sunar" diyor ve ekliyor: "Bir gerilim, aşk, korku ya da bilimkurgu eseri seçtiğinizde aslında kendi ruh halinizden kaçmıyorsunuz; bir bakıma, beyninizin son derece dürtüsel ve sezgisel yönlerini derinden hissediyorsunuz."Kurgu, sizde yeni duygular uyandırmıyor. İçgüdüler gibi halihazırda sahip olduğunuz temel motivasyonları harekete geçiriyor."Yapılan çalışmalar, kitap seçimlerimizin kişiliğimizin bilinçaltımızda, zevk veren ve duygulandıran şeyler gibi, önemli yönlerini ortaya çıkarabileceğini gösteriyor.Oxford Brookes Üniversitesi'nde psikoloji alanında kıdemli öğretim üyesi Dr. Valerie van Mulukom'un araştırması, "varoluşsal güvensizlikler" olarak adlandırdığı, içsel kaygılarımızın raftan hangi kitabı seçeceğimizi belirlediğini öne sürüyor.Çalışmasında kişileri belirli bir türle ne sıklıkla etkileşim kurduğuna bakarak dört kümeye ayırdı: Peki bunlar ne ifade ediyor ve kaygılarımızla nasıl örtüşüyor?Gizemli cinayetlere zaafınız mı var? Muhtemelen tehlike sizi cezbediyorEğer siz de benim gibi polisiye romanlara meraklıysanız, bu tehdit ve tehlike konularıyla ilgilendiğinizi veya bunlardan etkilendiğinizi gösteriyor.Okuduklarınız sadece eski tarz polisiye romanlar veya psikolojik gerilimlerle sınırlı değil; gerçek suç ve casusluk hikayelerinden Stephen King'in kitaplarındaki gibi doğaüstü korku öykülerine kadar her şeyi kapsayabilir.Araştırmada "tehdit ve tehlike" kategorisine giren kitaplar şunlar: Plaj çantanız aşk romanlarıyla mı dolu? Muhtemelen ilişkileriniz konusunda endişelisinizÖte yandan, tutku dolu romantizmi tercih ediyorsanız, muhtemelen hem romantik hem de platonik ilişkilerinizle ilgili endişeleniyorsunuz. Düşünceleriniz ise sosyal statü ve itibara odaklı olabilir. Araştırmada "günlük yaşam ve insan ilişkileri" kategorisinde yer alan kitaplar arasında şunlar var: Yazı Westeros'ta mı geçireceksiniz? Belki de insanlığın geleceğinden endişelisinizBilim kurgu veya fantastik romanlardan hoşlanan bir kişi, dünyanın haliyle daha çok ilgilenme eğiliminde. Eğer yaz tatilinizi siyasi entrikaları, ortaçağ savaşlarını, ejderhaların ve ölümsüz orduların öyküleriyle harmanlayan Game of Thrones romanlarını okuyarak geçiriyorsanız, muhtemelen iklim değişikliği veya savaş tehdidi konusunda endişelisiniz. Araştırmada "destansı dünya dışı maceralar" kategorisine giren kitaplar arasında şunlar var: Gerçekleri mi tercih ediyorsunuz? Belki de maceradan ziyade cevaplar arıyorsunuzdurBenim için tatilde kitap okumak ciddi bir iş. Son yurtdışı seyahatimde, Frank Herbert'in bilim kurgu destanı Çöl Gezegeni'nin James Ellroy'un kara roman tarzındaki Siyah Dahlia'ya farklı türden sekiz kitabı üç haftalık bir tatile götürdüm.Ama herkes kurgusal dünyalara dalıp kaybolmayı sevmez. Peki ya otobiyografiler veya tarih kitapları sizin daha çok ilginizi çekiyorsa?Dr. Dubourg, önemli olanın anlatılar olduğunu, gerçek mi yoksa kurgu mu olduklarının önemli olmadığını söylüyor."Herkes anlatıları tüketir; bu ister haberler, ister anekdotlar, isterse de mahallede insanların anlattığı hikayeler biçiminde olsun."Araştırmada "gerçekler ve tarih" kategorisine giren kitaplar arasında şunlar var: Bir dahaki sefere rastgele bir kitap seçtiğinizde bu, yüzeysel bir ilgiden öte psikolojinizle ilgili önemli ipuçları veriyor olabilir. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .