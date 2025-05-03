KKTC'de TEKNOFEST'te Hava Gösterileri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'in üçüncü gününde, Bayraktar TB2'den Türk Yıldızları'na birçok hava aracı uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında hava gösterileri de devam ediyor.

TEKNOFEST'in üçüncü gününde Bayraktar TB2, Atak Helikopteri, Bayraktar AKINCI, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, T-70 ve S-70 Çelik Kanatlar'ın hava gösterileri ile birlikte özel olarak Asena-Akıncı-Panter üçlüsü pasaj geçişi yaptı.