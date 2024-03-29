Klavyede @ işareti nasıl yapılır?

İlk önce mail adreslerinin daha sonra da sosyal medyadaki kullanıcı adlarının hayatımıza girmesiyle @ işareti kullanımı oldukça yaygınlaştı. Sanal klavyelerde yani cep telefonları, tabletler vb. dokunmatik ekrandaki klavyelerde @ işareti yapmak için özel bir seçenek bulunuyor. Ancak fiziksel klavyelerde @ işareti yapmak belirli kombinasyonlar istiyor. İşte sizin için hazırladığımız "Et işareti @ klavyede nasıl yapılır?" rehberimiz ve detayları…
Et işareti klavyede nasıl yapılır? Klavyede et işareti yapma rehberi!
Mail adresleri yazarken, sosyal medyada kullanıcı adı yazarken veya bir online toplantıda bir katılımcıya özel mesaj yollamak isterken kısacası birçok durumda et "@" işaretine ihtiyaç duyuyoruz. Bunun yanında birçok kullanıcı sanal klavyelerde ve dokunmatik klavyelerde özel tuşlar sayesinde bu işareti yapabiliyor. Ancak iş fiziksel klavyelere geldiğinde bazı kullanıcılar kombinasyonları bilmediği için bu işareti yapamıyor.
Peki fiziksel klavyelerde et işareti yani @ nasıl yapılır? Özel kombinasyonlar nelerdir? Eğer Windows bir cihaz kullanıyorsanız klavyenizde sağ altta ALT GR tuşu yer alacaktır. Klavyeniz Q klavye ise ALT GR tuşu ile Q tuşuna aynı anda basın. F klavye kullanıyorsanız ALT GR ile F tuşuna aynı anda basın.
Bir Mac cihaz kullanıyorsanız kombinasyonlar değişmekte. Mac cihazlarınızın klavyelerinde sol alt tarafta Option tuşu yer almakta. Option tuşu ile Q harfine aynı anda basarak et işaretini yapabilirsiniz.
iOS 17.4 güncellemesi can sıkan pil sorunu ile gündemde!
Bunların yanında bilgisayarlarda özel yazılımlar da kullanabilirsiniz. Erişebilirlik anlamında aynı anda birkaç tuşa basmakta zorluk yaşıyorsanız bilgisayarınızda bulunan "Sanal Klavyeyi" açabilirsiniz. Sanal klavye üzerinde yer alan özel @ tuşu sayesinde kolayca et işareti yapabilirsiniz.
Peki siz "klavyede et işareti nasıl yapılır" rehberimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan soruları yorumlar bölümünde bize danışabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Klavyede @ işareti nasıl yapılır? - Son Dakika
Çin Eğitim Bakanlığı, eğitimi geliştirmek amacıyla bir yapay zeka kampanyası başlattı. Kampanya, yapay zeka teknolojilerini tartışıp öğreteceği bir alan oluşturulması ve uluslararası bir etkileşim platformunun kurulması gibi adımları içeriyor. Ayrıca, yapay zeka aracılığıyla öğretme ve öğrenmenin entegre uygulamasını teşvik etmeyi, dijital eğitim okuryazarlığını ve becerilerini iyileştirmeyi ve yapay zeka uygulamalarının bilimsel etiğini standartlaştırmayı hedefliyor. Bakanlık ayrıca ulusal akıllı eğitim platformunun birçok bölgedeki ilkokul ve ortaokullarda hayata geçirilmesi için bir pilot program başlatacak.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret etti. Başkan Palancıoğlu, teknoparktaki firmaların faaliyet alanları hakkında bilgi aldı ve belediyenin teknolojiyi her alanda kullanma çabalarını vurguladı. Ayrıca, teknoparkların önemine dikkat çeken Palancıoğlu, burada yapılan Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik gelişmelerle gurur duyduklarını belirtti.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar, 60. Kütüphane Haftası kapsamında 'Yapay Zeka Çağı ve Kütüphanelerin Geleceği' başlıklı bir panel düzenledi. Panelde, yapay zekanın yükselişi ve akademik çalışmalardaki kullanımı ele alındı. Yapay zekanın kataloglama ve sınıflama gibi işlemlerde etkili olduğu belirtilirken, dijitalleşme ve veri setlerine dayanan yapay zekanın kütüphaneleri nasıl etkilediği tartışıldı. Ayrıca, yapay zekanın doğru bilgiye ulaşma konusunda kullanıcıları nasıl yönlendireceği üzerinde duruldu.
Çinli teknoloji firması Xiaomi, kendi geliştirdiği ilk yeni enerjili araç olan SU7 modelini Perşembe günü satışa çıkardı.
Kocaeli'de açılan otomotiv kursu, sektörün ara elaman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken, vatandaşların araçlarındaki arızalara müdahale etmelerini kolaylaştırıyor. Kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak sektörde iş bulma imkanı elde ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?