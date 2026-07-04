KMÜ'de Milli Teknoloji Atölyesi Kuruldu - Son Dakika
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KMÜ'de Milli Teknoloji Atölyesi Kuruldu

KMÜ\'de Milli Teknoloji Atölyesi Kuruldu
04.07.2026 10:06
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Öğrenciler, Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik yerli projeler geliştiriyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'nde öğrenciler, Türkiye'nin savunma sanayisine katkı sağlayacak yerli ve milli projeler üzerinde çalışıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, TÜBİTAK'ın yaklaşık 30 milyon liralık yatırımıyla KMÜ Mühendislik Fakültesi binasında oluşturulan Milli Teknoloji Atölyesi'nde gençler; insansız hava araçları, insansız deniz araçları, hava savunma sistemleri, yapay zeka ve kuantum teknolojileri üzerine projeler geliştiriyor. Atölyede yürütülen çalışmalarla öğrencilerin hem teknik becerilerini artırmaları hem de gelecekte Türkiye'nin savunma sanayii kuruluşlarında görev alabilecek donanıma ulaşmaları hedefleniyor.

"Gece gündüz buradayız"

Atölye Koordinatörü Arif Ertürk Atalar, Milli Teknoloji Atölyesi'nin gençleri savunma sanayisine hazırlayan önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "Şu anda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi içerisindeki Milli Teknoloji Atölyesi'ndeyiz. Arkadaşlarımız burada hava savunma sistemi, insansız hava aracı, insansız deniz aracı, yapay zeka ve kuantum alanlarında çalışıyor. Bu alanlarda başarılı öğrencilerle birlikte gece gündüz buradayız" dedi.

"Fikirlerini projeye, projelerini ürüne dönüştürüyorlar"

Atölyede savunma teknolojilerine yönelik projelerin üretildiğini ifade eden Atalar, "Burada 3 boyutlu yazıcımız, lazer kesicimiz, CNC'miz, tornamız, frezemiz ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında sağlanan birçok teçhizat ve malzeme bulunuyor. Bu imkanları öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Gençlerimiz burada fikirlerini projeye, projelerini de ürüne dönüştürerek savunma sanayisine katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyor" diye konuştu.

"6 takımımız finalist adayı oldu"

Geçen yıl TEKNOFEST'e 14 takımla başvuru yaptıklarını anlatan Atalar, "İnsansız deniz aracı alanında Türkiye altıncılığı elde ettik. İnsansız hava aracı alanında da dördüncü olduk. Yapay zeka alanında da önemli bir sıralama elde ettik. Şu anda yaklaşık 40 öğrencimizle ve ortalama 6 takımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu takımlarımızın TEKNOFEST süreçleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı yetiştiriliyor"

Milli Teknoloji Atölyesi'nde sadece proje geliştirilmediğini, aynı zamanda savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının da yetiştirildiğini vurgulayan Atalar, "Burada birçok insansız hava aracı üretiliyor. Hava savunma sistemleri üzerine ciddi çalışmalarımız var. Derece alan takımlarımız bulunuyor. Bu öğrencilerimizin ileride BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN gibi ülkemizin milli savunma sanayisine katkı sunan kuruluşlarda görev almalarını arzu ediyoruz. Bunun için de tüm imkanları sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Genç yaşlardan itibaren teknoloji üreten bireyler yetiştirmek istiyoruz"

Atölyede teknik lise ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin de ağırlandığını belirten Atalar, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde teknik liselerden ve ortaöğretim düzeyinden öğrencileri de burada misafir ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve üniversitemizin desteğiyle koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız, genç yaşlardan itibaren teknoloji üreten, savunma sanayisine katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmek" şeklinde konuştu.

Atölyede çalışma yürüten öğrenciler, insansız ve otonom sistemler başta olmak üzere savunma sanayisine yönelik projeler geliştirdiklerini belirterek, hedeflerinin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak olduğunu ifade etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KMÜ'de Milli Teknoloji Atölyesi Kuruldu - Son Dakika

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