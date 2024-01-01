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Kocaeli Bilim Merkezi 2023'te 203 bin 374 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Kocaeli Bilim Merkezi 2023'te 203 bin 374 ziyaretçi ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kocaeli Bilim Merkezi'nin 2023 yılında 203 bin 374 ziyaretçi ağırladığı bildirildi. Merkezin farklı bilim dallarında atölye ve etkinliklere ev sahipliği yaptığı, haftalık gerçekleşen bilimsel atölye eğitimlerinin yoğun ilgi gördüğü ve özel etkinliklerin de düzenlendiği belirtildi.

Kocaeli Bilim Merkezi 2023\'te 203 bin 374 ziyaretçi ağırladı
01.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:37
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kocaeli Bilim Merkezi'nin 2023 yılında 203 bin 374 ziyaretçi ağırladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eski Seka Kağıt Fabrikası alanında yer alan merkezin kuruluşundan bu yana bilimsel atölyeler ve etkinliklerle ziyaretçilerine hizmet verdiği, 2023'te de robotik kodlama, biyoloji, kimya, fizik, mekatronik ve arkeoloji gibi farklı bilim dallarında atölye ve etkinliklere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Haftalık gerçekleşen bilimsel atölye eğitimlerinin yoğun ilgi gördüğü aktarılan açıklamada, 91 farklı alanda gerçekleştirilen okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin katılımıyla yapılan 244 atölyeye 2 bin 140 kişinin katılım sağladığı bildirildi. Ayrıca, 7-70 yaş aralığındaki okul gruplarına ve yetişkinlere özel kodlama eğitimleriyle birlikte Proje Üretim Fabrikası (PÜF) Laboratuvarı eğitimlerinin de yoğun ilgi gördüğü kaydedildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"7'den 70'e eğlendirerek öğretmeyi hedefleyen ve çok sevilen 'Bilim Şov' etkinliğinde birbirinden eğlenceli bilimsel deneylere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Özel etkinliklerde ve belirli tarihlerde gerçekleştirilen 'Bilim Şov' etkinliği yıl içerisinde 3 bin 260 kişinin bilimle buluşmasına olanak sağladı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 'Gökyüzü Gözlem Geceleri', 'Doğada Bilim' etkinliği gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan Bilim Merkezi'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği 15 etkinliğe 28 bin 222 kişi katılım sağladı."

Kocaeli Bilim Merkezi'nin sene boyunca 203 bin 374 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA
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