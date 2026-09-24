Kocaeli'de K-Ulak 1 ve K-Ulak 2 afet anında iletişimi 48 saat ayakta tutacak - Son Dakika
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Kocaeli'de K-Ulak 1 ve K-Ulak 2 afet anında iletişimi 48 saat ayakta tutacak

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Kocaeli\'de K-Ulak 1 ve K-Ulak 2 afet anında iletişimi 48 saat ayakta tutacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlerde iletişim için uydu, GSM, Wi-Fi ve bağımsız enerjiyle donattığı K-Ulak 1 ve K-Ulak 2'yi hizmete aldı. Mobil sistemler, elektrik kesilse bile en az 48 saat çalışarak ekiplerin haberleşmesini ve vatandaşların internet ihtiyacını karşılayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afetlerde iletişimin kesintiye uğramaması için uydu, GSM, Wi-Fi ve bağımsız enerji sistemleriyle donatılan K-Ulak 1 ve K-Ulak 2'yi hizmete aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen Afet Acil Durum Haberleşme Römorkları K-Ulak 1 ve K-Ulak 2, afetlerin ardından iletişim altyapısının zarar gördüğü bölgelere sevk edilecek. Mobil sistemler aracılığıyla hem müdahale ekiplerinin haberleşmesinin sürdürülmesi hem de vatandaşların temel iletişim ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Uydu ve GSM üzerinden iletişim sağlanacak

K-Ulaklar, uydu ve GSM altyapıları üzerinden afet bölgesinde internet erişimi sağlayabilecek. Sistem üzerinden telsiz haberleşmesi yapılabilecek, ihtiyaç halinde oluşturulacak Wi-Fi ağı vatandaşların kullanımına açılabilecek. Böylece sahadaki ekiplerin birbirleriyle bağlantısının sürdürülmesi ve bilgi akışının kesintiye uğramaması amaçlanıyor.

En az 48 saat bağımsız çalışabilecek

Şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan görev yapabilecek şekilde tasarlanan K-Ulaklarda jeneratör, güneş panelleri ve batarya sistemleri bulunuyor. Haberleşme, internet, aydınlatma ve diğer teknik donanımların enerji ihtiyacını kendi altyapısından karşılayabilen sistemler, elektrik altyapısının devre dışı kaldığı durumlarda en az 48 saat bağımsız olarak çalışabilecek.

Vatandaşlara Wi-Fi ve şarj desteği

Afet bölgelerinde vatandaşların kullanımına yönelik şarj noktalarının da bulunduğu K-Ulaklarda, uygun şartlarda Wi-Fi üzerinden internet erişimi sağlanabilecek. Böylelikle vatandaşların yakınlarıyla iletişim kurabilmesine ve ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilmesine imkan tanınacak.

Aydınlatma, anons ve kamera sistemi bulunuyor

K-Ulak 1 ve K-Ulak 2'de bulunan aydınlatma sistemleriyle enerji altyapısının zarar gördüğü bölgelerde çalışma alanı oluşturulabilecek. Anons sistemi üzerinden vatandaşlara bilgilendirme ve yönlendirme yapılabilecek, kamera sistemleriyle de afet bölgesindeki gelişmeler takip edilebilecek. Mobil yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan bölgelere kısa sürede sevk edilebilecek K-Ulak 1 ve K-Ulak 2'nin, afet sırasında haberleşmenin kesildiği veya mevcut sistemlerin yetersiz kaldığı noktalarda devreye alınması planlanıyor.

Kaynak: İHA
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