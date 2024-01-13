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Konsol Oyuncuları Fortnite'a Doyamıyor! - Son Dakika
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Konsol Oyuncuları Fortnite'a Doyamıyor!

Ampere Analysis'in yeni verilerine göre Xbox ve PlayStation oyuncuları, popüler bir battleroyale oyununda Grand Theft Auto V, Roblox, EA Sports FC 24 ve Call of Duty oyunlarının toplamından daha fazla saat geçirdi. Fortnite, konsol oyuncularının favorisi oldu ve 1,6 milyar saati aşarak rekor kırdı. Epic Games, bu başarıyla Xbox ve PlayStation'da lider yayıncı haline geldi.

Konsol Oyuncuları Fortnite\'a Doyamıyor!
13.01.2024 - 22:29,
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Ampere Analysis'in yeni verilerine göre Xbox ve PlayStation oyuncuları, popüler bir battleroyale oyununda Grand Theft Auto V, Roblox, EA Sports FC 24 ve Call of Duty oyunlarının toplamından daha fazla saat geçirdi. Konsol oyuncularının tercihine gelin bakalım.

Konsol oyuncularının favorisi Fortnite oldu, 1,6 milyar saat oynanmayı aştı

Fortnite son iki ayda oyuncu katılımında önemli bir artış yaşadı. Kasım ayında orijinal battle royale haritası ve klasik silahlar geri döndü ve Fortnite'ın altı yıllık tarihindeki en yüksek tek günlük oyuncu sayısına ulaşıldı.

Konsol Oyuncuları Fortnite'a Doyamıyor!

Aralık ayında Fortnite evrenine Lego Fortnite, Fortnite Festivali ve Roket Yarışı gibi yeni oyunlar eklendi. Oyunun popülerliği, daha önce Fortnite ile çok az ilgilenen veya hiç ilgilenmeyen oyuncuların artık aktif olarak katıldığı Xbox ve PlayStation'da açıkça görülüyor.

Ampere Analysis'in 11 Ocak tarihli raporu, Kasım 2023'te Fortnite'ta geçirilen toplam saatin neredeyse yüzde 150 arttığını ve Aralık ayında yüzde 9'luk ek bir büyüme yaşandığını gösteriyor. Xbox ve PlayStation'daki konsol oyuncuları Fortnite'ta Roblox, GTA V, GTA Online, EA Sports FC 24 ve Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 ve Warzone'u kapsayan Call of Duty HQ gibi diğer popüler oyunlardan daha fazla zaman geçirdi. Fortnite'ın konsollardaki toplam oynanma süresi 1,6 milyar saati aşarak şaşırtıcı bir rakama ulaştı

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Epic Games bu ivmeden faydalanarak Xbox ve PlayStation'da aylık aktif kullanıcı sayısına göre lider yayıncı haline geldi ve EA, Ubisoft ve Activision gibi sektörün ağır toplarını geride bıraktı. Ampere Analysis, bazı yeni veya geri dönen oyuncuların ilgisinde potansiyel bir düşüş beklerken, Epic'in 2024'te başka bir OG sezonunu onayladığını vurguluyor ve oyuncu sayılarında yeni bir artış potansiyeline işaret ediyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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