Köyceğiz BİLSEM'in Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köyceğiz BİLSEM'in Başarısı

Köyceğiz BİLSEM\'in Başarısı
06.05.2026 02:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köyceğiz BİLSEM öğrencileri, 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi'nde başarı elde etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, hazırladıkları bildirilerle katıldıkları 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi'nde önemli bir başarıya imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde, Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi ile Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kongre kapsamında, Köyceğiz BİLSEM tarafından sunulan 3 bildiri daha önce kabul edilmişti. 'Geri Dönüştürülmüş Nesnelerden Müzik Üretimi', 'Sürdürülebilir Sesler' ve 'Geri Dönüşümden Yapay Zeka ile Müzik' başlıklı çalışmalar, yapılan hakem değerlendirmeleri sonucunda bilimsel süreci başarıyla geçerek sunum yapmaya hak kazandı.

Kongreye katılan üç öğrenci, hazırladıkları projeleri akademik bir ortamda sunarak alanlarında önemli katkılar ortaya koydu. Öğrencilerin elde ettiği bu başarı, hem eğitim kurumunda hem de ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı. Köyceğiz BİLSEM'in bilim ve sanat alanında yürüttüğü çalışmaların, öğrencilerin akademik ve sanatsal gelişimine katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Köyceğiz BİLSEM'in Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:51:32. #7.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz BİLSEM'in Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.