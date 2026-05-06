Köyceğiz'de Bilim Fuarı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köyceğiz'de Bilim Fuarı Coşkusu

Köyceğiz\'de Bilim Fuarı Coşkusu
06.05.2026 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerin projeleri sergilendi, bilimsel düşünme teşvik edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bilim coşkusu yaşandı. Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi ve Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu'nun ortaklaşa hazırladığı 4006 Bilim Fuarı etkinliği Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı bilimsel proje ve çalışmalar kurulan stantlarda sergilendi. Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, üretkenliklerini sergilemek ve bilimsel çalışmaları toplumla buluşturmak amacıyla hazırlanan fuarda, projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gençlerin emek vererek hazırladığı çalışmalar, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Etkinliğin açılışını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, öğrencilerin hazırladıkları bilimsel çalışma stantlarını Şube Müdürü Avni Aytekin ile birlikte ziyaret etti.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Şen; "Ortak çalışma kültürünü gerçekleştiren, öğrencilerimizin yenilikçi bakış açısını geliştiren ve öğrenme motivasyonunu artıran bu etkinlikte emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor; öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Köyceğiz'de Bilim Fuarı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:42:09. #7.13#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Bilim Fuarı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.