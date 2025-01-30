KTÜ'den İHA'lar için Yenilikçi Kanat Tasarımı - Son Dakika
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Teknoloji

KTÜ'den İHA'lar için Yenilikçi Kanat Tasarımı

KTÜ\'den İHA\'lar için Yenilikçi Kanat Tasarımı

KTÜ'de isli yelkovan kuşundan esinlenerek İHA'ların uçuş süresini artıran kanatlar üretildi.

30.01.2025 13:49
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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) isli yelkovan kuşundan esinlenerek insansız hava araçlarının daha uzun süre uçabilmesi için kanat üretimi yapıldı.

KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Mehmet Seyhan ve araştırma ekibi, KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından desteklenen "İsli Yelkovan Kuş Türünden Esinlenerek Düşük Reynolds Sayılarında Çalışan İHA'larda Kullanmak Maksatlı Kanat Tasarımı" projesi kapsamında bir araya geldi.

Aerodinamik ve Rüzgar Enerjisi Araştırma Laboratuvarı'nda sürdürülen çalışmalarda, İHA'ların daha uzun süre havada kalabilmesi için yelkovan kuşunun kanat yapısı incelendi.

Plastik hammadde kullanılarak oluşturulan konsept kanatlar, aerodinamik test ölçümlerinden başarıyla geçti.

Seyhan, AA muhabirine, İHA'ların havada daha uzun süre durabilmesi ve daha az enerji harcamasını hesaplayarak farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yelkovan kuşunun uzun süre uçabilmesinden esinlendiklerini dile getiren Seyhan, "Bu kuşun kanat yapısının özellikle düşük reynolds sayılarında çalışan İHA'larda kullanılabilmesine yönelik konsept bir kanat tasarımı üzerine çalışma gerçekleştirdik." dedi.

Seyhan, farklı yaklaşımlarla bu çalışmanın geliştirilerek daha büyük hava araçlarında da kullanılabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlk aşamada yelkovan kuşunun kanatlarını konsept için belirledik. Daha sonrasında bunun tasarım aşaması var. Bu tasarım aşamasında da kanatların üst kesitlerini alıp üç boyutlu tasarım programlarında bunların uygun şekilde modellemesini yaptık. Bu tasarlamış olduğumuz modellerin daha sonra hızlı prototiplerini yazıcılar kullanarak hızlı bir şekilde modellerimizi ürettik."

"Yaptığımız bu çalışma doğanın taklidi"

Seyhan, doğayı izleyerek çalışmalar yaptıklarına değinerek, "Yaptığımız bu çalışma doğanın taklidi. Yani doğada gördüğümüz herhangi bir cisim nesne ağaç her şey olabilir. Canlı ve cansız varlıklardan esinlenerek, aerodinamikte karşılaşılan problemlerin çözümü üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan araştırma görevlisi Abdussamed Yıldız ise özgün çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Yıldız, projede üç boyutlu çizim programlarından da yararlandıklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız tasarımlar neticesinde kanattan elde edeceğimiz performansı geliştirmiş oluyoruz. Üç boyutlu çizim programları vasıtasıyla belli hesaplamalar yapıldıktan sonra 3D yazıcılarda bunların tasarımı yapılıyor. Tasarlanan kanatlar dilimleniyor ve daha uygun şekle getiriliyor. Burada uygun malzeme belirlenip onla üretimi gerçekleştiriliyor. Belli hassasiyete geldikten sonra modellerimiz test için hazır oluyor."

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KTÜ'den İHA'lar için Yenilikçi Kanat Tasarımı - Son Dakika

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