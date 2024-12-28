KTÜ'den Propolis Özütleme Makinesi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

KTÜ'den Propolis Özütleme Makinesi

KTÜ\'den Propolis Özütleme Makinesi

KTÜ'den Prof. Dr. Oktay Yıldız, propolis özütleme makinesi ile gıda sektöründe yenilik sağladı.

28.12.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız tarafından üretilen, propolis özütleme, konsantre etme ve uçucu bileşen elde etme makinesi gıda sektöründe kullanılabilir ürün haline geldi.

Arı ürünlerinden propolis üzerine çalışma yapan Yıldız, suda ve diğer çözücülerde çözünür yüksek biyolojik değerde propolis üretmek amacıyla proje hazırladı.

KTÜ Teknoloji Transferleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de desteğiyle projesini fikir aşamasından ürün aşamasına taşıyan Yıldız, propolis özütleme, konsantre etme ve uçucu bileşen elde etme makinesini hayata geçirdi.

Türk Marka ve Patent Kurumunca (TÜRKPATENT) patent başvurusu kabul edilen Yıldız'ın projesine, kurumun düzenlediği ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı'nda gümüş madalya verildi.

Fikirle başlayan projeyi gıda sektöründe kullanılabilir hale getiren Yıldız, AA muhabirine, KTÜ'de Apiterapi ve Doğa Araştırma Grubu olarak özellikle arı ürünlerinden propolisle ilgili uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi.

Propolisin yapısı hakkında bilgi veren Yıldız, "Propolis çok kompleks ve zamklı bir madde olduğu için içerisinde bulunan biyolojik aktif bileşenlerin ayrılması son derece zor bir işlem. Bu nedenle de bu işlem için ciddi bir know-how gerekiyordu. Biz geçtiğimiz yıllarda propolis ekstraksiyon yöntemleriyle ilgili olarak patent başvuruları yapmıştık." dedi.

Prof. Dr. Yıldız, bir işleme ve üretim yöntemine patent almanın işin temel noktasını oluşturduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki aşamada, 'Acaba biz propolisteki patentli yöntemimizi daha geliştirip, bunu bir mekanizasyona dönüştürebilir miyiz?' diye yola çıktık. 'Nasıl bunu teknik bir detaya dönüştürebiliriz, suda çözünür propolisten özütleme nasıl yapabiliriz, etil alkol kullanırsak nasıl bir özütleme yapabiliriz ya da dünyada bilinen diğer propolis özütleme yöntemlerini bir mekanizasyona dönüştürsek, bunu tek bir paket halinde bir sisteme dönüştürsek nasıl bir şey ortaya çıkar?' diye değişik çalışmalar yaptık."

Sistem, gıdaya uygun ekipmanlarla çalışır forma dönüştürüldü

Bu kapsamda da akıllı tahtaya çizdikleri resim üzerinden yola çıktıklarını ifade eden Yıldız, "Daha sonra bu sistemi bir makine imalatçısı ile mekanik hale, gıdaya uygun ekipmanlarla çalışır forma dönüştürdük. Hemen akabinde de Türk Marka ve Patent Kurumuna, propolis özütleme, konsantre etme ve uçucu bileşen elde etme makinesi olarak da patent başvurunuzu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Yıldız, patent başvurusunun kabul gördüğünü, kurumun düzenlediği ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı'nda gümüş madalya da aldıklarını belirterek, "Bizim için memnuniyet verici bir şeydi. Dünyadaki patentlerin çok düşük miktarı endüstriye dönüşen, ticarileşen ürünlerdir. Bu anlamda baktığımızda patentimiz bugün artık prototip aşamasını geçmiş, endüstriyel ticari bir ürün olarak ortaya çıkmış oldu." ifadesini kullandı.

Yıldız, bundan sonraki sürece ilişkin de "İşletmeler talip olduklarında bunların lisanslaması yapılıp, ürünü seri üretimde kullanılacak hale dönüştürmeleri mümkün." dedi.

KTÜ Teknoloji Transferleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı, Öğretim Görevlisi Kerim Sönmez de Yıldız'ın buluşunun çok değerli olduğunu söyledi.

KTÜ'de 250'ye yakın patent portföyü olduğunu belirten Sönmez, "Oktay hocamızın buluşu, fikirden ürüne giden, sanayi ile buluşan bir buluş olarak karşımıza çıktı. Bu sene ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı'nda da güzel bir ödül aldı. Patentli ürünün sanayide kullanılacak bir ürüne dönüşmesini çok önemsiyoruz. Bizim için de gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Propolis, Sağlık, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KTÜ'den Propolis Özütleme Makinesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:32:00. #1.13#
SON DAKİKA: KTÜ'den Propolis Özütleme Makinesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.