KTÜ, TÜBİTAK Proje Desteğiyle Üniversiteler Arasında 14. Sırada

Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) aldığı proje desteği ile üniversiteler arasında 14'üncü sırada olduğu bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK "1001– Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2023 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı.

Yapılan değerlendirme neticesinde 255 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.

Bu kapsamda uygun görülen 255 projenin içerisinde, KTÜ'nün 5 projesi desteklenmeye hak kazandı. KTÜ ayrıca projeleri desteklenen üniversiteler arasında 14. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan 24 proje başvurusu arasında desteklenmeye hak kazanan 5 proje ile KTÜ, Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında belirlenen 23 araştırma üniversitesi arasında 12. sıraya da adını yazdırdı.

KTÜ'den başvurusu yapılan 3 proje önerisinin de bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilmesine karar verildi.

KTÜ'nün destek alan 5 projesi, Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Karslı, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul ile Doç. Dr. Mustafa Aslan, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Çolak tarafından hazırlandı.