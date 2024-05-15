Kumluca'da düzenlenen Ay gözlem etkinliği öğrencilere gökyüzü izletti - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Kumluca'da düzenlenen Ay gözlem etkinliği öğrencilere gökyüzü izletti

Kumluca\'da düzenlenen Ay gözlem etkinliği öğrencilere gökyüzü izletti

Kumluca ilçesinde düzenlenen 'Ay gözlem' etkinliği kapsamında, Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi'nin bahçesine kurulan teleskopla öğrencilere gökyüzü izletildi. Sultan Alpaslan İlköğretim Okulu 3-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Tarık Toros'un koordinasyonunda etkinliğe katıldı. Ay gözlemi öncesi, öğrencilere Ay'ın oluşumu, yüzeyindeki kraterler ve Ay hakkında bilgi verildi. Öğrenciler daha sonra teleskopla gökcisimlerini inceleme fırsatı buldu. Etkinlikte Ay'ı ilk defa gören öğrencilerin heyecanlandığı belirtildi. Etkinliğin öğrencilerin ufkunda bir kıvılcım oluşturması ve geleceğin uzay yolcuları ve gökyüzü bilim adamlarının yetişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

15.05.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca ilçesinde düzenlenen "Ay gözlem" etkinliği kapsamında, Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi'nin bahçesine kurulan teleskopla öğrencilere gökyüzü izletildi.

Sultan Alpaslan İlköğretim Okulu 3-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Tarık Toros'un koordinasyonunda "Ay gözlem" etkinliğine katıldı.

Ay gözlemi öncesi, öğrencilere Ay'ın oluşumu, Ay'ın yüzeyindeki kraterler ve Ay hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler daha sonra Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi'nin bahçesine kurulan teleskopla gökcisimlerini inceleme fırsatı buldu.

Sınıf öğretmeni Tarık Toros, ilk defa Ay'ı gören öğrencilerin heyecanlandığını söyledi.

Toros, "Etkinliğimiz inşallah öğrencilerimizin ufkunda bir kıvılcım olur, geleceğimizin uzay yolcularının, gökyüzü bilim adamlarının yetişmesine katkı sağlar." dedi.

Bir araya gelen öğrenciler, Türkiye'nin ilk astronotuna, " Alper Gezeravcı'ya Kumluca'dan sevgiler" diye seslendi.

Kaynak: AA

İnceleme, Kumluca, Uzay, Etkinlikler, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kumluca'da düzenlenen Ay gözlem etkinliği öğrencilere gökyüzü izletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba bulundu İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kumluca'da düzenlenen Ay gözlem etkinliği öğrencilere gökyüzü izletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement