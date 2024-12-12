Kütahya'da Öğrencilere TEKNOFEST Ödülleri - Son Dakika
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Teknoloji

Kütahya'da Öğrencilere TEKNOFEST Ödülleri

Kütahya\'da Öğrencilere TEKNOFEST Ödülleri

TEKNOFEST 2024'e katılan Kütahya'daki başarılı öğrenciler ödüllendirildi. Eğitim müdürü tebrik etti.

12.12.2024 17:16
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Kütahya'da, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST 2024) katılarak başarılı olan öğrenciler ödüllendirdi.

Öğrencileri müdürlükte ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, başarılarından dolayı tebrik etti.

Başyiğit, kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye'de iki ilkokulun TEKNOFEST yarışmalarında ödül aldığını ve bunlardan birinin Kütahya'da olduğunu söyledi.

Öğrencilerin başarılarından dolayı gururlandıklarını belirten Başyiğit, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST yarışmaları geride bıraktığımız birkaç yıl içinde, başvuru ve yarışmacı sayısı sürekli katlanarak artarak devam eden yarışmalar. Öğrencilerimiz bu yarışmalara katılarak eğitim hayatlarında farklı tecrübeler edinmiş oldu. Gençlerimiz hem okulları hem de ülkemizin geleceği için çok harika şeyler üretiyor. Oldukça güzel projeler var."

Programda öğrenciler de projeleri hakkında bilgiler verdi.

Başyiğit, daha sonra TEKNOFEST'e eğitim teknolojileri kategorisinde katılarak başarı gösteren Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerine, Robolig kategorisinde katılan Kütahya Deneyap Atölyeleri öğrencilerine, Sağlık ve İlkyardım kategorisinde katılan Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile dron kategorisinde katılarak başarılı olan Kırdar Bilgiören Koleji öğrencisine çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Kütahya'da Öğrencilere TEKNOFEST Ödülleri - Son Dakika

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