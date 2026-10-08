Kütahya heyeti Ankara'da savunma sanayii temasları yaptı, Görgün kasımda gelecek - Son Dakika
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Kütahya heyeti Ankara'da savunma sanayii temasları yaptı, Görgün kasımda gelecek

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Kütahya heyeti Ankara\'da savunma sanayii temasları yaptı, Görgün kasımda gelecek
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Kütahya heyeti, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ü Ankara'da ziyaret ederek kentin savunma sanayii potansiyelini ve kentteki firmaların çalışmalarını görüştü. Heyetin daveti üzerine Görgün'ün kasım ayında Kütahya'ya gelip firmalarda yerinde inceleme yapacağı bildirildi.

Kütahya'nın savunma sanayii alanındaki potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla Ankara'da temaslarda bulunuldu. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün, kasım ayında Kütahya'ya gelerek kentte faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Vali Musa Işın, AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Kütahya'nın savunma sanayii alanındaki potansiyeli, kentte faaliyet gösteren firmaların çalışmaları ve sektörün geliştirilmesine yönelik atılabilecek yeni adımlar ele alındı. Kütahya'nın savunma sanayiinde daha etkin bir konuma gelmesi, mevcut firmaların kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımların kente kazandırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret sırasında Kütahya heyetinin daveti üzerine Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün kasım ayı içerisinde Kütahya'ya gelerek yerinde incelemelerde bulunacağı ifade edildi. Gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında kentteki savunma sanayii firmalarının çalışmalarının yerinde incelenmesi ve Kütahya'nın sektördeki potansiyelinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Kütahya'nın savunma sanayii alanında yeni yatırımlar ve istihdam imkanları kazanması amacıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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